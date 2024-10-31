В Госдуме привели статистику одиноких жителей России

Около 40% жителей России остаются одинокими по неизвестным причинам, заявила в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, зачастую это молодые парни 30–40 лет, у которых еще нет семьи. Как отметила депутат, это серьезная проблема, которая обретает очень большие масштабы.

Мы приводим сейчас статистику: 40% домохозяйств в России — одиночки. Те, кто не создал семью. С чем это связано, мы не можем объяснить. Зачастую это молодые парни 30–40 лет, а семьи еще нет. Трудно сказать, по какой причине люди одиноки, у кого-то это философия жизни, но тенденция эта есть. И когда мы говорим, что у нас более двух миллионов многодетных семей и так далее, а сколько у нас людей вообще вне семьи? Это проблема очень серьезная и сейчас обретает очень большие масштабы, — высказалась Останина.

Ранее сообщалось, что 3,7% женщин и 5,4% мужчин в России не ждут появления детей. Согласно результатам исследования, проведенного проектом «Если быть точным», причиной этому могут быть бесплодие или неудачные отношения. За последние два года доля таких россиян увеличилась, хотя и незначительно.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее заявил, что ставку подоходного налога для не имеющих детей россиян необходимо поднять. По его словам, налог будет распространяться на всех граждан в возрасте от 25 до 50 лет, вырученные средства пойдут на поддержку семей с детьми.