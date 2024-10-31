Определены три основные формы неверности

Научное сообщество заявило, что существует несколько способов проявить неверность своему партнёру. Проанализировав более 300 исследований, учёные из Университета Стоуни-Брук выделили три различные формы измены, большинство из которых не подразумевают никакой сексуальной активности.

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Понятно, что существует физическая неверность, то есть интимные отношения. Однако, помимо секса, изменщики могут совершать «электронную неверность», отправляя сообщения сексуального характера или вступая в онлайн-отношения.

Люди также могут изменять, формируя глубокие эмоциональные связи с кем-то за пределами своих отношений. Это так называемая «романтическая неверность». Оказалось, что эта форма супружеской измены встречается даже чаще, чем сексуальная измена: 35% мужчин и 30% женщин признались в «романтической неверности».