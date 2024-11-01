Что помогает справиться со стрессом перед собеседованием

Оренбуржцы поделились своими методами борьбы со стрессом перед собеседованием на работу. Большинство прибегают к самовнушению, дыхательным упражнениям и успокоительным таблеткам.

© ProOren

Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что только 1 из 4 опрошенных оренбуржцев не испытывает стресс перед собеседованием на работе. А вот остальным приходится искать способы с этим справиться.

Каждый 10 оренбургский соискатель прибегает к своему сознанию и внушает себе, что все в порядке и не стоит волноваться.

Упражнения на дыхание делают 9% опрошенных, а 7% принимают успокоительные таблетки, еще 5% справиться с волнением помогает уверенность в себе. Меньше всего оренбуржцы в борьбе со стрессом отстраняются от ситуации, занимаются спортом и выпивают алкогольные напитки.

Женщины в таких ситуациях чаще работают со своим сознание, правильно дышат или пьют успокоительные, а 4 из 100 мужчин признались, что могут позволить себе горячительные напитки.

Стоит отметить, что 26% жителей Оренбурга вовсе не предпринимают никаких мер для борьбы с волнением.

Ранее эксперты выяснили, что каждый пятый оренбуржец испытывает чувство вины за увольнение с работы. А вот большинство оренбуржцев при уходе с работы испытывают облегчение и спокойствие.