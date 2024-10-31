Психолог предупредил об опасности состояния вечного дзена

Состояние вечного дзена может быть опасным, так как из-за него человек может перестать реагировать на угрозы, рассказал LIFE.ru психолог Александр Кичаев. По его словам, важно видеть правду.

Это идеальное состояние дзена, к сожалению, в повседневной жизни может привести к тому, что человек просто не сможет оценивать угрозы и на них реагировать. Он будет думать, что это все ерунда, а потом окажется нищим, больным и, может быть, даже жизнь его будет под угрозой, — объяснил специалист.

Психолог отметил, что все же можно достичь состояния вечного позитива. Для этого следует разобраться в своих ценностях и себе. Обычно человек радуется, когда что-то получает. Однако это зависит от системы ценностей, поскольку кто-то будет радоваться деньгам, а кто-то — вниманию.

Чтобы быть в этом состоянии, нужно разобраться в себе: что для меня ценно, что для меня важно. Есть материальные и нематериальные ценности, как минимум две группы того, что мы получаем, — добавил Кичаев.

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала, что утомительная подготовка праздника, подведение итогов прожитых лет, страх старения могут быть причинами угнетенного состояния некоторых людей в их день рождения. Стресс и грусть в праздничный день она назвала «синдромом именинника».