Сексуальное напряжение: что это такое и как с ним быть

Иногда вы видите человека и явственно чувствуете всем телом тех самых бабочек, которые машут щекочущими крыльями не только в животе. Искра между вами проскочила — и это моментально становится понятно. Или не проскочила, «химия», о которой все говорят, не возникла — и романа у вас не получилось.

Сексуальное напряжение — это не совсем любовь (совсем нет, точнее говоря), не чистая симпатия, и не обязательно страсть, но это что-то необычное, что можно ощутить в воздухе между двумя людьми. Оно появляется, когда взаимное притяжение висит над вами, как электрический заряд, который вот-вот готов разрядиться. Это тот момент, когда обычное общение обретает новые, почти электрические оттенки, и молчание вдруг кажется громким.

Откуда берется сексуальное напряжение

Возникает оно чаще всего спонтанно.

«Причины могут быть разными: привлекающий внешний вид, флиртующие взгляды, интересные разговоры или просто притяжение, которое возникает само по себе. И еще, конечно, не забывайте про язык тела: мимолетные прикосновения, жесты, зрительный контакт — все это может сыграть свою роль. Когда напряжение появляется, его невозможно не почувствовать», — рассказывает сексолог с 13-летним стажем Ольга Василенко.

Признаки сексуального напряжения

Итак, как понять, что перед вами не просто дружелюбие, а самое настоящее сексуальное напряжение? Вот несколько признаков.

Зрительный контакт. Если взгляды задерживаются чуть дольше, чем обычно, и когда вы отводите глаза, вы понимаете, что вам нравится ловить этот взгляд.

Смех и шутки. Шутки приобретают слегка заигрывающий оттенок, и каждый смешок оставляет чувство радости и ожидания.

Частое касание. Легкие прикосновения, даже случайные, словно магнит притягивают руки к собеседнику, и это ощущение трудно игнорировать.

Неожиданные паузы в разговорах. Паузы, которые раньше казались бы неловкими, вдруг становятся приятными, и тишина не требует срочного заполнения.

Притяжение на расстоянии. Даже если вы находитесь в разных уголках комнаты, вам хочется как-то приблизиться, подойти, найти предлог, чтобы вновь оказаться рядом.

Что делать дальше

Теперь, когда напряжение выявлено, что с ним делать?

«Все зависит от ваших личных морально-нравственных установок, намерений и обстоятельств. Если вас интересуют более глубокие отношения, попробуйте дать своим действиям чуть более открытый оттенок», — советует сексолог.

Держите баланс между флиртом и легкостью: вы можете продолжать игривый разговор, подчеркнув свои симпатии и интерес.

Если же вы не готовы или не хотите развивать это дальше, будьте спокойны и просто держитесь вежливо. Легкое игнорирование может ослабить напряжение и вернуть все в привычное русло.

Сексуальное напряжение как игра

Сексуальное напряжение — это не обязательно сигнал к чему-то серьезному, но, безусловно, это то, что добавляет жизни ярких красок. Сексуальное напряжение не только заряжает атмосферу, но и помогает понять свои чувства и интересы.