Психолог Шахунова: подавленные эмоции разрушительно влияют на личность
Психолог Татьяна Шахунова предупредила, что подавленные эмоции способны оказывать негативное влияние на социальную жизнь и межличностные отношения людей.
Множественные запреты в детстве вырабатывают механизм подавления эмоций, которые не исчезают, остаются в нашем теле и бессознательном, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
«Подавление и стыд могут приводить к ряду психологических проблем, включая депрессию и тревожность», — констатировала Шахунова.
Также стыд способен погружать человека в глубокое одиночество.
Поэтому, по её словам, необходимо развивать культуру эмоциональной открытости и поддержки, чтобы помогать всем нуждающимся справляться с трудностями и находить силы для преодоления стыда и одиночества.
Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.