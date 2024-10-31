Подавленные эмоции разрушительно влияют на личность

Психолог Татьяна Шахунова предупредила, что подавленные эмоции способны оказывать негативное влияние на социальную жизнь и межличностные отношения людей.

Множественные запреты в детстве вырабатывают механизм подавления эмоций, которые не исчезают, остаются в нашем теле и бессознательном, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Подавление и стыд могут приводить к ряду психологических проблем, включая депрессию и тревожность», — констатировала Шахунова.

Также стыд способен погружать человека в глубокое одиночество.

Поэтому, по её словам, необходимо развивать культуру эмоциональной открытости и поддержки, чтобы помогать всем нуждающимся справляться с трудностями и находить силы для преодоления стыда и одиночества.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.