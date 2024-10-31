Новый тренд «это для меня» набирает популярность в России

Новый тренд по привлечению богатства и успеха "это для меня" набирает популярность в соцсетях в России, передает телеканал Москва 24.

"Муж-миллиардер – для меня. Louis Vuitton – для меня. Cartier – для меня. Маврикий – для меня. Porsche – для меня. Yves Saint Laurent – для меня", – такие слова произносят девушки и постукивают себя пальцами по лицу или голове.

Тренд запустила блогер Яна Король. В Сети она называет себя экспертом метафизических практик, магом, коучем по денежному мышлению и управлению подсознанием.

По словам блогера, если правильно постукивать себя пальцами по лицу и голове, то так можно заполучить все что угодно – от богатого мужа до дорогой машины. Свою технику работы с подсознанием и денежным мышлением Король назвала Energy Fingers Tapping.

"Суть этой практики в том, чтобы менять негативное на позитивное. Благодаря этим практикам у меня очень щедрый мужчина, он постоянно дарит мне подарки, брильянты, недвижимость, автомобили. То есть то, о чем я говорю в своем блоге, – там нет ни капли вранья", – рассказала Москве 24 Король.

Технику нейротаппинга блогер привезла из Америки, вдохновившись местными психологами. Механизм работы заклинаний Король объясняет так: якобы в теле человека проходят энергоканалы, а постукивания помогают записать там нужные установки.

"Есть основные меридианы, которые расположены над щеками, то есть чуть левее впадин. Это на макушке, соответственно, лоб, центр лба, подбородок, над губой. Здесь у нас, соответственно, активация самого большого канала", – сказала блогер, добавив, что все, кто следует технике, становятся популярными.

Настраивать себя на исполнение желаний, в том числе финансовых, Король учит онлайн. В качестве "пробника" предлагает приобрести пакет медитаций. А цена одного из полных курсов по привлечению достойных мужчин, который блогер запускала зимой, начиналась от 100 тысяч рублей.

Некоторые подписчики отмечают якобы действенность нового тренда. Так, подписчица блогера Оксана, работающая фотографом и смм-специалистом, утверждает, что ритуал помог ей привлечь больше клиентов. Другая подписчица, жительница Германии Мария, заявила, что тренинг ей помог, так как сейчас она работает "на себя", а ее мужчина занимается расходами. Женщина назвала это основным достижением прохождения тренинга.

Однако многие, наоборот, высмеивают технику. Так, Король пользователи в соцсетях уже предложили обратиться к психиатру или постучать скалкой по голове. Также люди отмечают, что блогер пошла на подобное, чтобы не устраиваться на работу.

По словам самой Король, технику нужно повторять каждый день или же когда необходимо отправить запрос Вселенной. Новый ритуал уже собрал сотни последователей. Некоторые из последователей тренда постукивают себя с более важными желаниями, нежели дорогие автомобили, к примеру, желая здоровья.

Автор проекта по трендвотчингу и исследованию рынков Ольги Ереминой считает, что в случае каких-либо хайповых трендов, лучше не "кидаться" себя постукивать и реализовывать то, что предлагают, а посмотреть на глубинные запросы. Так, это может быть запрос поверить во что-то хорошее, поиск способа привлечь к себе положительный заряд.

"На такие модные веселые вещи ведутся обычно молодые девушки от 20 до 50 лет. Потому что у них есть свободное время, у них есть компания, у них есть социум, в котором можно все это проговорить, похвастаться своими успехами. Ну, что самое интересное, ни у кого в компании нет подружек, которые просто так получили "майбах" или натуральные изумруды на палец", – сказал, в свою очередь, психотерапевт Александр Теслер.

Психологи же считают, что популярность трендов связана с эффектом присоединения: люди стремятся повторять определенные действия, чтобы быть как все.

"Когда мы сопричастны к какой-то группе людей, это действительно дает ощущение безопасности. Это дает ощущение, что я как будто бы чуть лучше тех, кто не следует этим веяниям", – пояснила психолог Анастасия Федорова.

Однако в сообществе предпринимателей обеспокоены, ведь такие коучи, как Король, дискредитируют реальных специалистов. А еще вводят в заблуждение людей, внушая ложные надежды. Например, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев назвал блогера типичной инфоцыганкой.

"Инфоцыган все больше и больше, потому что все больше курсов, где учат как стать инфоцыганом. Слишком много мошенников, слишком много их жертв. К сожалению, на зоне, в следственном изоляторе единицы. Аяз Шабутдинов, Блиновская, там еще несколько имен", – сказал Ковалев.

В свою очередь, руководитель пиар-агентства Роман Масленников отметил, что новый тренд может стать мемом.

"Если это станет мемом, то, конечно, она имеет шансы и на взрывной рост подписчиков. Рилсы повторяют, потому что тема набирает. Суть всех соцсетей и развитие – это просто повторять тренды, так работают соцсети", – пояснил Масленников.

При этом эксперты говорят, если делать технику таппинга правильно, это помогает избавиться от депрессии и проработать серьезные травмы. Практический психолог, телесный терапевт, мастер таппинга Нина Вайвод подчеркнула, что таким образом люди простукивают по своим биологически активным точкам.

"Проговариваем психологические установки. Идет сигнал, что опасности нет и наши системы успокаиваются", – сказала Вайвод.

Между тем сама Король, распространившая тренд с постукиванием, говорит: никакие практики не сработают, пока человек бездействует.

Ранее одна из последовательниц тренда "это для меня" Виктория Вайбс записала подобный ролик в Госдуме, пожелав себе мужа-миллиардера и Louis Vuitton. Появившееся в соцсетях видео прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов, призвав коллег сознаться, кто из них пригласил в нижнюю палату парламента "этодляменяшку". Милонов отметил, что ему было бы стыдно приглашать в Госдуму подобных девушек.