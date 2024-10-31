Названы вредные привычки, разрушающие карьеру

Любовь к сплетням может разрушить карьеру, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» международный эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова. По ее словам, такое токсичное поведение подрывает доверие и способствует враждебной атмосфере в коллективе.

Просвирякова отметила, что другая разрушительная привычка — это самопиар за счет коллег. Некоторые люди любят присваивать себе общие заслуги или открыто сравнивать себя с другими сотрудниками. Таких людей обычно избегают.

В список токсичных рабочих привычек специалист также включила нежелание признавать ошибки и агрессивную реакцию на критику, перманентное сопротивление переменам, высокомерие по отношению к коллегам, постоянный негатив и критику, срыв дедлайнов и несоблюдение корпоративных стандартов.

Обратите внимание на свой внешний вид и правила общения в команде. Когда вы начнете придерживаться общепринятого стиля, вы станете своим, а не чужим человеком в коллективе, — подытожила эксперт.

Ранее психолог Полина Токарева рассказала: чтобы справиться со стрессом на работе, рекомендуется гулять и заниматься спортом. По ее словам, даже если приходится терпеть неприятные разговоры с начальством, нужно помнить о собственной безопасности.