Почему грустно, если в жизни все хорошо

Грусть — это естественная человеческая эмоция, но она может доставлять множество неудобств, особенно когда нет никаких проблем или тревожащих поводов, которые могли бы ее вызвать. Давай выясним, нормально ли испытывать грусть без причины и что с этим делать.

Почему грусть может стать твоей настройкой по умолчанию

Каждый раз, когда ты задаешь себе вопрос «Почему я испытываю грусть без причины?», пожалуйста, помни, что каждая эмоция нормальна и не должна быть поводом для стыда. Это наш человеческий опыт, которого не отнять, даже если он сбивает нас с толку.

Однако это не значит, что нужно пускать проблему на самотек. Если тебе надоело печалиться без повода, нужно разобраться, откуда растут ноги чувства меланхолии и пустоты, то и дело появляющегося на душе. Вот несколько причин, почему грусть может стать твоей настройкой по умолчанию.

Депрессия

Чувство глубокой печали без видимых на то причин может быть признаком депрессии. Это заболевание появляется вследствие нарушения в нейротрансмиттерах мозга, травмирующего опыта, из-за генетических особенностей или черт личности, когнитивных искажений, а также негативных событий.

Если ты испытываешь постоянное, тягучее и непрекращающееся чувство грусти, стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту по психическому здоровью.

Хронический стресс

Другая возможная причина, почему ты постоянно чувствуешь себя грустным, — хронический стресс. Он может быть последствием усердной работы, череды жизненных неурядиц, проблем в отношениях.

Когда мы испытываем хронический стресс, наши тела вырабатывают кортизол — гормон, способствующий снижению настроения и ухудшению общего самочувствия. Со временем хронический стресс может привести не только к ощущению грусти без причины, но и к выгоранию, а также постоянной усталости.

Прошлая травма

Прошлая эмоциональная травма может вызывать грусть без причины, так как влияет на то, какие эмоции ты испытываешь и каких моделей мышления придерживаешься.

Травмой может оказаться любое физическое и эмоциональное насилие, пренебрежение или потеря любимого человека. Эти переживания приводят к ряду серьезных проблем, включая тревогу, депрессию или посттравматическое стрессовое расстройство.

Даже после того, как травмирующее событие прошло, человек может продолжать испытывать негативные эмоции и мысли, которые способствуют возникновению чувства грусти и пустоты. Кроме того, травма может повлиять на способность человека формировать здоровые отношения и создавать сети социальной поддержки, что также может способствовать возникновению чувства грусти без причины.

Сезонное аффективное расстройство

Сезонное аффективное расстройство может быть причиной грусти без повода. На это влияет отсутствие необходимого количества солнечного света и неприятные погодные условия. Обычно сезонное аффективное расстройство появляется в осенние и зимние месяцы, когда световой день становится короче.

Недостаток солнечного света может нарушить естественный циркадный ритм организма и повлиять на выработку гормонов, регулирующих настроение, таких как серотонин и мелатонин. В результате ты испытываешь такие симптомы, как усталость, потеря интереса к жизни и деятельности, что приносила радость, а также постоянное чувство печали или безнадежности.

Отсутствие социальных связей

Отсутствие социальной поддержки также может способствовать возникновению чувства грусти без причины.

Если ты чувствуешь себя одиноким или изолированным, это может привести к ощущению внутренней пустоты и глубокой печали. Это особенно актуально для людей, которые недавно переехали в новый город, расстались, потеряли любимого человека или пережили значительные изменения в своей социальной сети поддержки.

Гормональные изменения

Гормоны — это химические посланники в организме, которые регулируют различные телесные функции, а также влияют на настроение. Изменение уровня гормонов может привести к чувству грусти. А проблемы с щитовидной железой в некоторых случаях и вовсе становятся причиной расстройств настроения, например депрессии.

Как помочь себе, если грусть без причины приносит неудобства

Есть несколько способов поддержать себя, когда ты испытываешь грусть без причины, и повлиять на собственное настроение.

Занимайся самопомощью

Не пускай свое состояние на самотек — обращайся к самопомощи, когда чувствуешь, что печаль подступает, когда ее совсем не ждешь.

Удовлетворяй свои потребности и желания: занимайся хобби, находи время для отдыха и ухода за собой. Например, включи в свою жизнь массаж, старайся придерживаться здорового питания, читать, слушать любимую музыку, общаться с приятными людьми.

Брось вызов негативным моделям мышления

Негативные мысли способствуют возникновению чувства грусти и безнадежности. Попробуй бросить им вызов, найдя доказательства, которые опровергают их и заставляют переосмыслить их в более позитивном ключе. Больше советов о том, как научиться избавляться от негативных мыслей, узнаешь здесь.

Высыпайся

Убедись, что ты спишь достаточное количество часов, а также воздерживаешься от использования смартфона за час до сна и час после пробуждения.

Дело в том, что недостаток сна или недостаточная его гигиена могут способствовать появлению не только грусти без причины, но и тревоги. Высыпаясь и делая все для того, чтобы комфортно отдыхать всю ночь, ты вкладываешься в собственное здоровье и стабильное эмоциональное состояние.

Проводи время на природе

Доказано, что даже короткая прогулка в ближайшем парке может сыграть большую роль в улучшении настроения.

Природа успокаивает, а свежий воздух насыщает тело кислородом, необходимым для правильной работы всех органов, включая мозг, ответственный за твое ментальное благополучие.