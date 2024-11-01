Психолог призвала женщин не искать «идеального мужа-принца»

Сейчас «даже хромых и убогих мало».

© кадр из фильма «Зачарованная»

Использование сервисов для знакомств также не даст результатов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Зара Арутюнян.

«Проблема в том, что все сейчас хотят идеального мужа. Где вам их взять? Их нет, даже хромых и убогих мало, а уж идеальных — тем более. Если действительно кейс в том, что женщина придумала себе принца и бегает по «Тиндерам» в его поисках — это безнадёга точка ру, там ничего не вырастет, потому что она будет бегать, через два месяца будет обнаруживать, что у него носок был штопаный, провал — не мужчина моей мечты. Поход к психологу приведёт не к тому, что к тебе принц придёт, а к тому, что ты поймёшь, что принцев не существует. У психолога может случиться два инсайта: либо я перестаю свои выдуманные тактико-технические характеристики мужчин преследовать, соглашаюсь на «плохонький, да мой» — сценарий наших бабушек, либо я принимаю решение, что рожаю сама».

Сервис знакомств Tinder перестал работать в России в прошлом году. Приложение не открывается на территории страны. Также невозможно зарегистрироваться в нём по российскому номеру телефона.

В Госдуме посоветовали россиянкам выбирать для замужества военных. На таких мужчин можно положиться. Если он защищает страну, значит, не позволит обидеть родных. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.