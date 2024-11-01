Психолог рассказал, как извлечь пользу из скрытых желаний

Внутренний мир человека устроен сложно и неоднозначно. В нем есть не только позитивные стороны, которые мы принимаем и осознаем, но и скрытые установки и мотивы. Эмоционального комфорта и гармонии можно добиться, если потаенные части личности проработаны и используются во благо. Подробнее о скрытых желаниях и их пользе рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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В психологии есть такое понятие, как «тень» — оборотная сторона личности, содержащая неоднозначные, иногда и негативные черты. Обычно мы стараемся скрывать их проявления: агрессию, эгоизм, обиды, алчность, завистливость и многое другое. Но даже такие эмоции должны находить выход. Иначе они наносят вред вам и окружающим людям. Подавленная «тень» может проявляться:

бурными эмоциями на простые бытовые события;

чувством вины и стыда за действия, не приносящие никому вреда;сложностями в отношениях и конфликтами;

стрессом и нехваткой энергии;

агрессией по отношению к себе или окружающим.

— Стоит понять главное: «тень» не является чем-то отрицательным. То, что нам кажется негативными чертами, плохим характером или отсутствием воспитания, на самом деле — скрытые и нереализованные интересы, желания и потребности. Абсолютно нормальные стремления могут подавляться запретами из детства, травмирующим опытом, усвоенными в процессе жизни правилами, — рассказал Денис Хакимов.

Оптимальное решение — вывести потаенные установки на свет, осознать и использовать их энергию себе на благо.

Как распознать скрытые желания

Самонаблюдение и самоанализ помогут выявить повторяющиеся мысли и чувства, которые могут указывать на скрытые мотивы.

Медитация и релаксация позволяют успокоиться и сосредоточиться на внутреннем состоянии, обнаружить скрытые эмоции и желания.

Работа с психологом может помочь глубже исследовать ваши внутренние процессы и выявить скрытые мотивации.

Наблюдение за реакциями дает понимание, какие ситуации вызывают у вас сильные эмоции. Проанализируйте их, возможно, они связаны со скрытыми желаниями.

Размышления о прошлом опыте и анализ того, почему вы принимали те или иные решения, также может помочь отследить скрытые побуждения.

— Скрытые установки и убеждения, подавленные эмоции и чувства — наша неотъемлемая часть. Они не делают нас плохими. Их присутствие не означает, что мы обязательно должны им потакать, идти на поводу. Раздражение на близкого, ревность, обиды — все это важная информация, которую можно использовать для работы над собой, — уверен психолог.

Как извлечь пользу из скрытых желаний

Любые позитивные изменения начинаются с осознания того, что нужно что-то менять. Часто наши скрытые желания вступают в конфликт с сознательными целями. Например, человек может стремиться к карьерному росту, но его подсознательное желание стабильности мешает ему рисковать и продвигаться по службе.

Поняв, какие мотивы оставались незаметны, можно выявить свои истинные желания и точки роста, разрешить внутренний конфликт. Как результат — улучшение отношений с окружающими, повышение продуктивности, достижение целей, снижение стресса и улучшение общего самочувствия.

Любое серьезное изменение происходит через активность, конкретные действия и поступки. Результат скорее всего будет виден далеко не сразу, однако усилия стоят того. Человек сможет преодолеть недовольство, подавленные переживания, и начать жить более осознанно и полноценно.

— Если выражаться образно, то «встреча с тенью» — один из важнейших моментов в саморазвитии. Иногда кажется, что подавленные и замаскированные мысли и чувства лучше такими и оставить. На деле же они все равно влияют на вас, но неявными, как бы окольными путями. И гораздо полезнее приложить усилия, поработать над собой, чтобы этот груз перестал тянуть вниз, а стал источником ресурсов и энергии, — подытожил Денис Хакимов.

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.