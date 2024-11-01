Rare или Well Done: насколько вы готовы к отношениям

В отношениях, как бы забавно ни звучала метафора, как в ресторане — каждый выбирает по своему вкусу. Кто-то бросается в них эмоционально сырыми, а кто-то созревает месяцами, тщательно прорабатывая свои ожидания к партнеру. Какие бывают стадии готовности, рассказала психолог с семилетним стажем Ульяна Кашапова.

Любые отношения требует от нас зрелости, эмпатии и эмоциональной вовлеченности. Насколько быстро вы сможете построить здоровый союз с другим человеком, зависит от вашей стадии готовности к нему. Как они различаются, и как понять, на какой стадии находитесь прямо сейчас лично вы?

Rare (Сырая готовность)

Эта стадия характеризуется спонтанностью и неопределенностью. Вы можете чувствовать себя эмоционально открытыми, но не иметь четких ожиданий от отношений. Поэтому часто вступаете в них импульсивно, не разобравшись в своих желаниях и игнорируя прошлый опыт.

«Для человека Rare характерна острая потребность быть с кем-то, чтобы не оставаться наедине с собой. Тут же — постоянный поиск новизны и острых эмоций, желание быстрого результата и отсутствие терпения для узнавания партнера и, конечно, перекладывание ответственности на партнера за ваши отношения и ожидание, что он решит ваши внутренние проблемы», — объясняет психолог.

Стадия Rare не означает, что вы не способны на близкий контакт. Но ваши отношения будут «приправлены» эмоциональными качелями и сопровождаться зависимостью от партнера.

Medium Rare (Промежуточная готовность)

На этой стадии уже есть понимание своих ожиданий от партнера и фокус больше на собственном эмоциональном комфорте, чем на получении быстрого результата.

Для человека Medium Rare характерны осознанное отношение к выбору партнера и понимание важных для вас качеств в нем, стремление к эмоциональной открытости, но при этом страх быть отвергнутыми. С другой стороны — желание стабильности, но с долей сомнения и боязнью привязанности, страх раствориться в партнере и потерять свои границы.

На стадии Medium Rare есть большая готовность к отношениям. Но по мере их развития вы можете сталкиваться с трудностями, которые заставят переосмыслить свои ожидания.

Well Done (Полная готовность)

Вы уже точно знаете, чего хотите от партнера, и готовы делить с ним ответственность за ваш союз. Вы понимаете, что отношения требуют работы, и готовы над ними потрудиться.

Для стадии Well Done характерны четкое понимание своих границ и умение уважать границы партнера, способность к открытой и честной коммуникации — обсуждение своих чувств и ожиданий. Плюсуем сюда же реалистичные ожидания от отношений и понимание, что любовь и гармония требуют усилий.

Стадия Well Done не исключает конфликтов в отношениях, но вы видите в них возможности. Вы не ищете того, кто сделает вас счастливой, скорее готовы разделить свое счастье с партнером.

Как понять, на какой вы сейчас стадии

«Прислушайтесь к себе и честно оцените свои ожидания и прошлый опыт. Спросите себя, чего вы хотите от отношений, какие качества в близком человеке вам важны и что вы готовы предложить взамен», — предлагает эксперт.

Если вам трудно ответить на эти вопросы, возможно, вы еще на стадии Rare или Medium Rare. И это абсолютно нормально, так как развитие и зрелость в отношениях требуют времени.