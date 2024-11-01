Психолог рассказала, как защититься от сталкера

Чтобы защититься от сталкера, нужно его игнорировать, рассказала в беседе с 360.ru психолог Анастасия Валуева. По ее словам, обычно люди, которые преследуют свою жертву, реагируют на любое внимание.

И если его не игнорировать, он может подумать, что у жертвы есть согласие на общение. Дальше необходимо собирать доказательства, то есть сохранять сообщения, записи звонков, переписку, чтобы в дальнейшем было проще с этим обращаться в органы, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что в полицию нужно подать заявление о нарушении покоя, преследовании и домогательстве. Также следует рассказать о сталкере соседям и близким. Рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы понимать свои права и как их защищать.

Стараться не гулять в одиночестве и не возвращаться домой поздно, если есть риск встречи с этим человеком. Использовать системы наблюдения, такие как камеры или видеофиксация, которые тоже часто бывают отпугивающим фактором, — добавила Валуева.

Если ситуация становится опасной, можно попробовать обратиться к СМИ, поскольку сталкеры не любят огласки, заключила психолог.

Ранее в Казани курьер службы Ozon заинтересовался клиенткой, которой доставлял заказ, и начал постоянно звать ее на свидания. Когда девушка отвергла доставщика и заблокировала его в мессенджере, он опубликовал ее фото в боте по поиску интим-услуг.