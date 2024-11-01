Когда экономия превращается в болезнь

Экономия, ставшая самоцелью, может быстро привести к ухудшению качества жизни. Комарницкая отметила, что человек в таких случаях начинает отдавать предпочтение дешевым товарам, зачастую менее качественным или долговечным. При этом первым «под удар» попадают расходы на досуг и увлечения, что приводит к однообразию и снижению общего уровня счастья.

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Скупость, как крайнее проявление экономии, оказывает влияние не только на самого человека, но и на его окружение, продолжила эксперт. Излишний контроль финансов и желание минимизировать все траты могут разрушить социальные связи и затруднить общение, что сказывается на профессиональной репутации и личной жизни. Комарницкая добавила, что отсутствие долгосрочных финансовых целей порождает неопределенность, усиливает тревожность и снижает удовлетворенность жизнью.

Здоровая экономия, по мнению психолога, строится на желании эффективно использовать ресурсы, а не на страхе дефицита. Для избавления от болезненного накопительства важно пересмотреть взгляды на финансы, осознав, что деньги — это лишь инструмент для достижения жизненных целей, а не цель сама по себе, подытожила эксперт aif.ru.

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