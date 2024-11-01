— Почему нельзя «приручить» абьюзера?

Зачастую тирания в семье становится очевидной только в случае физического насилия. Однако все больше партнеры подвергаются именно психологическому давлению, экономическому и даже сексуальному влиянию. Окружающие могут не замечать подобного. Тем временем жертва насилия все глубже оказывается в эпицентре конфликта, который может привести к весьма плачевной развязке. Как распознать абьюзера и выйти из таких больных отношений, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога, члена Когнитивно-поведенческой ассоциации, КПТ, АСТ, ДБТ-терапевта Екатерины Клименко.

© Вечерняя Москва

— Как распознать домашнего тирана?

— На этапе конфетно-букетного периода склонный к насилию партнер кажется идеальной парой для замужества. Это очень внимательный и заботливый человек, который, как кажется, старается изо всех сил произвести хорошее впечатление, и это у него получается. Но рассудительного человека должно насторожить несколько нюансов:

гиперопека — тиран всегда очень внимателен к своей второй половинке: и до дома проводит, и настроением поинтересуется, и все ранее сказанное запомнит. Стоит только не ответить на его звонок, этот приятель замучает многочисленными вызовами, а после его жертву ждет длительная поучительная лекция о причинах беспокойства;

нарушение личных границ — вроде бы романтичная ситуация, когда молодой человек решил забрать свою девушку с работы, сам решил, как провести вечер вдвоем. Но не в ситуации, когда партнер просто хочет побыть наедине с собой, не желает вводить в круг своего общения нового знакомого. Тем не менее домашнему тирану все равно, чего хочет его жертва. Ее мнение и вовсе не важно.

идеализация — любая будет очарована, если ее превознесут над другими женщинами, подчеркнут, что она идеальна и других таких нет. Но стоит опасаться подобной лести. Возможно, это ловушка, и тиран просто ждет, что ему начнут полностью доверять, а жертва расслабится;

излишняя ревность — абьюзеру важно контролировать своего партнера, знать, где он и с кем, кто входит в круг общения. Дело вовсе не в страхе потерять любимого человека. Насильник просто не может допустить, что жертва общается с кем-то еще, поэтому будет шпионить, контролировать передвижения, проверять телефонные звонки и соцсети. И будет стремиться к тому, чтобы у жертвы не осталось никого в социальном кругу общения;

манипуляция — агрессору важно управлять чувствами и эмоциями своей жертвы. Ему нравится вызывать у нее чувство вины, мол, это не я такой плохой, это ты меня довела;

вспыльчивость, резкие перепады настроения — тиран может быстро перемениться в лице, и ласковый парень вмиг превращается в монстра, который впадает в истерику и все крушит.

— Как выйти из отношений с абьюзером?

— Домашнее насилие — это всегда сложно. Тиран превращает жизнь жертвы в ад. При этом далеко не многие понимают, что происходит в их семье на самом деле. Жертве стыдно признаться даже себе в том, что ее обижают. Ей кажется, что во всем происходящем она сама виновата, если не на сто процентов, то львиная доля ответственности на ней, ведь это из-за нее эмоциональный срыв у агрессора.

Многие поддерживают игру абьюзеров, так как после наступает период «медового месяца», то есть жертву одаривают подарками, а гнев насильника сменяется милостью. Так повторяется из раза в раз. Жертва рассчитывает, что все наладится, но ничего совершенно не меняется.

Чтобы выйти из таких отношений, следует сменить круг общения и резко оборвать связь с абьюзером. Возможно, потребуется психологическая помощь либо поддержка людей, которые пережили подобное и знают, как все исправить. Жертве важно осознать, как она оказалась в такой ситуации и какую роль в ее жизни играет тиран. Главное, не затягивать такие отношения, чтобы результатом физического насилия не стала как минимум инвалидность.

— Почему жертва насилия терпит тирана и верит в его исправление?

— Как правило, насильник настолько подавляет самооценку своей жертвы, что та больше не в состоянии самостоятельно принимать решения. Она терпит и думает, что так правильно, мол, «сама виновата». Часто жертвы перестают общаться с друзьями и родными и в момент «прозрения» понимают, что давно со всеми оборвали связи и им просто не к кому обратиться за поддержкой.

После очередного акта издевательства жертва продолжает молчать, потому что стыдно об этом говорить, и даже если рассказать — люди не поймут, зачем это терпеть. Многие в паре предпочитают не выносить сор из избы, терпят, полагая, что «все так живут». Или оправдывают: это же муж/партнер.

Агрессор, чтобы продолжать манипулировать своей жертвой, не потерять над ней контроль, не довести все до обращения на обидчика в правоохранительные органы, впоследствии старается загладить свою вину. Делает он это умело, и ему верят. Ведь ранее, на начальном этапе отношений, это был идеальный человек. А жертве внушили, что в таких переменах характера виновата именно она.

— Можно ли изменить себя и жизнь рядом с тираном?

— Ощутить свободу можно, лишь бросив агрессора. От такого человека нужно срочно бежать. В его окружении работать над собой, заниматься саморазвитием не получится. Абьюзер будет подавлять все начинания. При этом жертва уже получила травму от отношений с таким человеком. Она запугана, с низкой самооценкой, со страхом остаться одной без помощи и поддержки. Только бросив агрессора, такие люди обретают новую жизнь, могут стать при поддержке сильными духовно, морально устойчивыми, так как уже пережили многое и знают, как поступить дальше.

— Как себя вести в компании с обидчиком?

— Лучше всего не оказываться в подобном окружении. Но, если же происходит травля на глазах посторонних, то стоит выбрать для себя единое решение:

оценить свои силы и поступить эффективно для себя;

противостоять агрессии, возможно, используя хитрость и смекалку;

не воспринимать слова обидчика на свой счет;

заручиться поддержкой окружающих.

Если подобное повторяется, то стоит переосмыслить необходимость пребывания в подобной компании.

— Почему нельзя «приручить» абьюзера?

— Потому что это человек с уже сформированным мировоззрением, и, вполне вероятно, он «отрепетировал» свои навыки давно на других жертвах. Не стоит рассчитывать на какие-то перемены и пытаться его «перевоспитать» самостоятельно, чтобы не вызвать очередную агрессию. Никто не говорит, что такие люди не меняются. Однако все зависит исключительно от желания самого тирана, а не его окружения. Часто тираны понимают, что проявлять насилие — это плохо, но всегда имеют очень много обоснований, почему они так поступают. Как будто говоря: у меня не было другого выхода.

Работа с агрессорами с точки зрения психологии достаточно сложная, так как у них нет понимания, что ответственность за действия лежит только на том человеке, который совершает агрессивные действия в отношении других, вне зависимости от того, что было сделано. В работе очень много времени посвящается мотивации и тому, к каким последствиям приводят те или иные действия.

— Как помочь близкому, если он оказался в отношениях с абьюзером?

— Нужно быть готовым к тому, что жертва не будет признавать своей участи. Ей будет безразлична помощь близких и окружающих. Многие готовы терпеть тирана, так как уже привыкли к такой жизни и боятся что-либо менять, ведь наверняка бывает еще хуже. Жертве нужно помочь в раскрытии реальной картины мира, происходящего вокруг, поддерживать и одобрять ее поступки и ни в коем случае не давать советов. Она и так привыкла находиться в постоянном повиновении.

Близкому человеку, страдающему от тирании, можно сообщить о своей готовности перевезти его вещи в дневное время на новое место проживания, если вдруг это понадобится, помочь деньгами на первое время. При этом стоит быть готовым к любой реакции. Как правило, жертва очень привязана к насильнику. Можно вести с ней задушевные разговоры. Выслушивать жалобы, но это очень тяжело, поэтому стоит также контролировать и свои ощущения.

— Как помочь детям?

— Дети не должны страдать от насилия, происходящего в семье, ни физически, ни психологически. Защитить их могут сами родители, порвав отношения со своим обидчиком, оградив ребенка, чтобы вокруг него царила здоровая атмосфера. Если же в семье неспособны обходиться без насилия, то на защиту детей должно встать общество, органы опеки и попечительства. В противном случае ребенок может пострадать и, став взрослым, тоже совершать преступления против личности.