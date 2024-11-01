Три шага, которые нужно сделать при разводе

Ежегодно число разводов в России увеличивается, а в прошлом году страна и вовсе вошла в четверку мировых лидеров по этому показателю. Расторгается около 70% заключенных союзов. На что обратить внимание при принятии решения о расторжении брака, в интервью MIR24.TV рассказали юристы.

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Определиться с проживанием детей

«Если у пары есть несовершеннолетние дети, придется решить, с кем из родителей они будут проживать, – говорит адвокат Виктория Данильченко. – Можно договориться в добровольном порядке – в этом случае между экс-супругами заключается нотариальное соглашение. Если же уладить вопрос миром не получилось, придется обращаться в суд».

По словам юриста, при разрешении подобных споров суд проверяет, кем из родителей принимаются необходимые меры, направленные на защиту интересов детей, а именно:

Предоставление хороших жилищно-бытовых условий для проживания. Гарантия высококвалифицированной медицинской помощи. Обеспечение воспитания и всестороннего развития, в том числе, организация образовательных мероприятий.

Официально назначить алименты

В некоторых случаях родители не устанавливают в официальном порядке размер алиментов, предполагая, что деньги на ребенка будут выплачиваться добровольно. Юристы не советуют идти по этому пути. У бывшего супруга могут измениться обстоятельства и он перестанет платить или станет делать это нерегулярно.

«Алименты – обязательство, как правило, многолетнее. У получателя и плательщика с течением времени могут появиться основания для изменения размера алиментов, – говорит юрист Лариса Феттер. – Если алименты установлены нотариально заверенным соглашением, то изменить их можно добровольно, по договоренности с нотариальным удостоверением, – говорит эксперт. – Но на практике такое бывает редко. Основной путь изменения размера алиментов – судебный. Причем количество обращений в суд с исками об изменении размера и формы алиментов не ограничено – нужно исходить из необходимости и целесообразности».

По словам Виктории Данильченко, в некоторых случаях тот, с кем остается ребенок, может отказаться от алиментов. Мотивы бывают разные – обида, гордость, достаточная материальная обеспеченность. Но алименты – это средства, которые несовершеннолетнему положены по закону, согласно ст. 60 СК РФ. Не желая принимать их, человек лишает чадо его права. Поэтому так поступать нельзя.

Разделить собственность, включая недвижимость

Также при разводе между супругами делится движимое и недвижимое имущество, включая ценные бумаги, земельные паи, доли в капитале.

«Хорошо, если стороны составили брачный договор, в котором прописали все условия, – говорит адвокат. – Если такого документа нет, то имущество может быть разделено на основании соглашения или в судебном порядке. Первый вариант предпочтительнее: суды могут длиться долго, быть чрезвычайно выматывающими, а в итоге стороны рискуют так и не достигнуть желаемого результата». «Например, у пары две квартиры, и стороны могут договориться о том, что каждому достанется по квартире. А если суд будет делить, он может в каждой квартире выделить супругам по 1/2 доли», – объясняет адвокат.

После развода часто встает вопрос о выселении экс-супруга из квартиры. Если человек не хочет съезжать сам, владельцу недвижимости придется обращаться в суд с исковым заявлением о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением.