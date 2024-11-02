Перечислены причины, по которым людям нравятся фильмы ужасов

Обычно в повседневной жизни мы стараемся избегать негативных эмоций, в том числе страха. Но почему нас так привлекают ужасы?

Страх может быть захватывающим. Между волнением и страхом много общего. В обоих случаях у нас выделяются гормоны стресса, которые могут вызывать учащённое сердцебиение и дыхание, потоотделение, мышечное напряжение. Также мы чувствуем, что находимся как бы на грани. Исследования показывают, что люди, предрасположенные к сильным эмоциональным переживаниям, включая страх и волнение, обычно любят фильмы ужасов.

Чувство облегчения. Ужасы могут нравиться из-за чувства облегчения, которое мы испытываем, когда страшный момент в фильме прошёл.

Удовлетворение болезненного любопытства. Во многих фильмах ужасов есть зомби, оборотни и вампиры. Просмотр этих фильмов может удовлетворить любопытство некоторых людей.

Определение пределов своих возможностей. Ужасы могут отражать наши самые глубокие страхи и побуждать к самоанализу по поводу наших пределов страха и отвращения. Кроме того, благодаря просмотру фильмов ужасов можно стать менее пугливым или испытывать меньшее отвращение к каким-то вещам в реальной жизни. В ходе одного исследования также выяснилось, что поклонники фильмов ужасов сообщали о меньшем психологическом стрессе в первые месяцы пандемии COVID по сравнению с людьми, которые не любят ужастики.

Социальный аспект. Фильмы ужасов, когда мы смотрим их с кем-то, помогают нам почувствовать себя в большей безопасности.

Удовольствие от страданий других. Чаще всего такое происходит, когда отрицательный персонаж фильма получает по заслугам. При этом одно исследование показало, что у любителей фильмов ужасов такой же уровень эмпатии, как и у всех остальных.

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