Психотерапевт рассказала, как избежать осенней хандры

У последнего месяца осени плохая репутация. По-летнему теплый сентябрь и золотой октябрь уже позади, до новогодних праздников еще далеко. В ближайшей перспективе – серые короткие дни, холодные дожди и неуютный ветер. Как пережить ноябрь? И насколько оправданна нелюбовь к этому месяцу? За ответами «Волгоградская правда.ру» отправилась к специалисту по ментальному здоровью Ладе Бутриной.

Нет статистических данных, которые бы доказывали, что именно в ноябре люди чаще обращаются к психологам и психотерапевтам. Зато есть выражения, которые прочно вошли в наш лексикон: осенняя хандра, осенняя депрессия и даже осеннее обострение. Похоже, что они как раз про ноябрь.

Психотерапевт Лада Бутрина предлагает прежде всего определиться в дефинициях:

«Есть болезнь, а есть просто хандра. Если мы говорим о депрессии, то настоящей депрессии сезонность не важна. А если хандра, то да. Мы смотрим вокруг, и в этом окружении сложно найти что-то яркое и позитивное. Мы часть природы. Если день становится короче, солнца меньше, наши гормоны не могут на это не реагировать. Следуя за своей природой, мы легко можем свалиться в эту осеннюю хандру».

Совет специалистов – задействуем неокортекс. Проще говоря, включаем мозг. Если плохое настроение длится 1–2 дня, оглядываемся вокруг, ищем причины хандры, самостоятельно раскрашиваем свои серые будни. Это сложно: как ни странно, человеку проще находиться в отрицательных эмоциях. Искать поводы для радости, выбирать для себя яркую одежду, попытаться посмотреть на осень как на источник вдохновения – все это потребует серьезных усилий.

«Но если состояние подавленности длится более двух недель, сложно подняться с постели, работа вызывает отторжение, а привычные радости не приносят удовольствия – надо идти к специалисту. Это может быть не просто осенней хандрой, а первым звонком надвигающейся депрессии. Когда мы фокусируемся на какой-то проблеме, мы не видим того, что происходит вокруг. Это особенность нашего мозга, нам сложно съехать с привычных рельсов. Специалист – это такой «фонарик», который высветит направление, куда стоит посмотреть. А уж что вы там разглядите, будет зависеть от вас».

Есть универсальные правила, соблюдение которых поможет если не избежать осенней хандры, то хотя бы минимизировать ее неприятные последствия. Вроде бы все просто: здоровый сон, здоровая еда, движение и общение с другими людьми.

«На самом деле это очень серьезная работа, – говорит психотерапевт. – Попробуйте вытащить себя на пробежку, прогулку, общение с друзьями, когда этого не хочется! Сложно. Или попытайтесь уснуть, когда бессонница. Еще сложнее. Что касается здорового питания, то общеизвестно – положительные эмоции многие черпают в самом доступном источнике».

Надо себя заставлять, помня о том, что наш мозг любит планирование и четкие формулировки. Нам страшно жить в неопределенности. Выход – составить план возвращения радости в свою жизнь. По каким-то пунктам придется обратиться к специалистам – например, если наладить сон самостоятельно не получается.

И, как ни странно, работают старые проверенные способы – теплый плед, вкусный чай, любимое кино. Принимаем, но не допускаем передозировки. Человеку нужен человек. А значит, не замыкаемся и идем к людям. Гуляем по лужам, разговариваем, подводим итоги, планируем будущее. И, возможно, скоро станет понятно, что ноябрь действительно ни в чем не виноват.

Больше профессиональных советов, а еще разбор ситуаций, разговор о ноябрьских именинниках и многое другое – в интервью с психотерапевтом Ладой Бутриной. Посмотрите, и, возможно, станет легче.