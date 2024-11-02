Эксперты напомнили о важности развития гибких навыков

Soft skills (гибкие навыки) — это универсальные навыки, отражающие личностные качества специалиста. Они помогают в обучении, личностном развитии и карьерном росте. Soft skills также необходимы для успешного взаимодействия с людьми в любой сфере деятельности. Кроме того, такие навыки востребованы среди работодателей. О том, как развить в себе гибкие навыки, «Газете.Ru» рассказала директор по развитию образовательных продуктов Карьерной Академии MAXIMUM Education Елена Провозен.

К гибким навыкам могут относиться такие качества, как умение мыслить творчески или аналитически; способность к коммуникации, стрессоустойчивость, умение работать в команде и т.д. Не стоит путать гибкие навыки с так называемыми «жесткими навыками». Под жесткими навыками подразумеваются практические умения, которыми можно овладеть путем обучения: например, программирование или владение иностранным языком.

«В условиях, когда мир меняется стремительно, а за ним меняются и профессии, требования работодателей также не стоят на месте. Очень часто от сотрудника ждут не столько владения определенными инструментами, сколько готовности учиться, развиваться и способности к коммуникации с остальной командой. Именно поэтому гибкие навыки так востребованы среди работодателей, ведь руководитель желает видеть среди сотрудников мотивированных и способных адаптироваться к постоянным изменениям людей», — объяснила она.

Развить soft skills можно только постепенно, это длительная работа над собой. Для начала молодому специалисту нужно разобраться, какие гибкие навыки у него уже есть, а чего не хватает. Далее необходимо подумать, как именно вы можете развивать их.

«Для будущих профессионалов существуют специальные онлайн-курсы по развитию универсальных навыков, часто проводятся мероприятия, образовательные выставки, на которых можно послушать лекции и семинары по soft skills. Блок личностного развития может быть включен в другие образовательные программы, например, в занятия по подготовке к экзаменам. Иногда встречи, посвященные развитию универсальных навыков, являются частью университетской программы, или же имеется возможность пройти отдельный курс в рамках вуза или школы. Кроме того, не стоит пренебрегать ежедневной практикой. Сегодня особенно востребованы три группы soft skills: коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект и самоорганизация», — добавила эксперт.

Развить коммуникативные навыки можно, практикуясь в публичных выступлениях: нужно участвовать в дискуссиях, чаще выступать на занятиях или парах. Будет полезным умение слушать и понимать других людей: для этого важно быть внимательным к собеседнику и представлять себя на месте этого человека.

«Чтобы проработать эмоциональный интеллект, нужно научиться распознавать свои эмоции и управлять ими, например, можно попробовать проговаривать вслух свои ощущения в различных ситуациях. Важен и навык конструктивно разрешать конфликты: это поможет не только сэкономить свои силы, но и сохранить хорошие отношения с окружающими», — сказала специалист.

Самоорганизация строится на планировании и структуризации своей деятельности с помощью методов тайм-менеджмента. Например, можно вести календарь или ежедневник. Необходимо развить умение ставить цели и достигать их. Для этого важно учесть, что достижение целей требует подготовки, а также цель должна быть достижимая.