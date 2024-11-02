В России стали покупать больше антистресс-игрушек

Продажи различных антистресс-игрушек увеличились в России на 22% в 2024 году.

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В России в этом году на 22% увеличились продажи антистресс-игрушек по сравнению с 2023 годом. Особенно сильно спрос вырос в третьем квартале, это выяснили аналитики AliExpress СНГ в результате исследования.

Самой популярной игрушкой стали сквиши в виде домашних питомцев, которые опередили прежних лидеров – поп-иты. Также россияне часто покупают игрушки-головоломки, фиджет-кубики и сквиши в форме кошачьей лапы, передает "Лента.ру".