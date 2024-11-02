Как правильно поддержать мужчину

Женщине стоит помочь мужчине принять неудачу и разобраться в ее причинах, чтобы поддержать его в трудную минуту. Об этом РИАМО во Всемирный день мужчин рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

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При этом он призывает избегать критики и сравнения с другими. По его словам, не стоит также нарушать личные границы партнера и пытаться с ним поговорить, если у него на это нет сил.

«Принимайте его увлечения и хобби, его потребность общаться с друзьями. Помните, что они являются источником его ресурсов. Важно поощрять его, выражая свое уважение к нему и к тому, что он делает. Важно благодарить его за то, что он делает, говорить ему комплименты, говорить о своей любви к нему», — добавил Хамидуллин.

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