Что вы не знали о поцелуях: как люди до них додумались

Исследования профессора Адриано Ламейра, эволюционного психолога из Уорикского университета в Великобритании, пролили свет на истоки одного из самых популярных человеческих жестов — поцелуев. Как выяснил учёный, такое проявление чувств имеет глубокие корни и изначально использовалось нашими волосатыми предками для гигиенических целей.

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По словам Адриано Ламейра, лёгкое посасывание с вытянутыми губами служило способом удаления вшей и клещей с шерсти друг друга. С течением времени, по мере того как предки человека теряли шерсть, эти сеансы ухода становились короче, но неизменно заканчивались контактом «рот в рот». Этот ритуал стал основой для развития привычки, которую мы сегодня знаем как поцелуй.

Исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Anthropology, подчёркивает, что поцелуи стали не только средством поддержания гигиены, но и важным способом укрепления социальных связей. Профессор отмечает, что поцелуи, как выражение привязанности, обрели сексуальный подтекст лишь на более поздних этапах эволюции.

Интересно, что первые письменные упоминания о поцелуях были найдены в текстах древней Месопотамии, датируемых примерно 2 500 годом до нашей эры.

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