Пять психологических уловок, чтобы влюбить в себя мужчину

Истинная любовь возникает сама по себе, но влюбленность и интерес можно пробудить с помощью правильного подхода. Даже если человек пока не обращает на вас внимания, есть способы завоевать его сердце. Психологи говорят, что существуют проверенные методы привлечения внимания и создания привязанности. Но глубина возникшего интереса всегда индивидуальна. Это следует иметь в виду, прежде чем переходить к соблазнению.

© unsplash

Итак, рассмотрим пять способов привлечения внимания.

Будь заметной. Старайся чаще оказываться рядом со своим избранником. Если вы еще не знакомы, найди повод для знакомства. А если уже знакомы — ищи возможности для более частых встреч. При встрече смело улыбайся, слегка поправляй волосы, немного дольше удерживай взгляд — все это мужчина воспринимает подсознательно. Мужчины тоже боятся отказ, а такие ненавязчивые жесты помогут укрепить его уверенность, особенно если он тоже испытывает симпатию. Делай комплименты. Мужчины ценят похвалу не меньше, чем женщины, и обязательно запомнят ту, кто отметил их внешность или действия. Люди склонны отражать поведение других: мы невольно начинаем лучше относиться к тем, кто хорошо относится к нам. Поэтому даже простые фразы вроде «тебе очень идет эта рубашка» или «ты отлично справился с ответом на собрании» могут значительно улучшить ваши отношения. Прояви заботу. Мужчинам важна женская забота, хотя они редко в этом признаются. Даже такой простой жест, как чашка чая, может изменить отношение к той, кто ее предложил. Главное, чтобы твои проявления заботы не выглядели навязчиво или неуместно. Старайся делать только те вещи, которые будут правильно. Лучше всего действовать без лишнего афиширования. Поделись своими мыслями о нем. В разговоре мимоходом упомяни, что вчера думала о нем или сделала что-то и тут же о нем вспомнила. Конечно, важно, чтобы контекст был позитивным. Такое замечание способно заинтересовать кого угодно, и мужчина наверняка запомнит этот момент, а возможно, захочет узнать подробности. Но это никак не обязывает тебя к дальнейшим действиям. Сделай перерыв. Дай ему возможность соскучиться по тебе. После регулярного общения, проявлений симпатии, комплиментов и заботы стоит ненадолго исчезнуть из его поля зрения. Это поможет ему осознать, что твоё присутствие делает его жизнь приятнее и интереснее. Именно с таких моментов обычно начинается влюбленность.

Чего следует избегать:

Не стоит пытаться влюбить в себя женатого человека;

Не зацикливайтесь на избраннике;

Никогда не пытайтесь влюбить кого-то ради выгоды или развлечения.

Важно понимать, что эти психологические приемы помогают вызвать симпатию и привязанность. Их можно использовать для привлечения внимания и начала отношений. Однако предсказать, когда придет настоящая любовь и как долго продлятся отношения, невозможно.

Но одно можно сказать точно: романтические планы не сработают, если ради них ты изменила саму себя. Как только начальная стадия увлеченности пройдет, мужчина в любом случае увидит тебя настоящей, поэтому нет смысла менять свою личность ради кого-либо.