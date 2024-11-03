Топ-3 лайфхака от психолога, как справиться с волнением

Рассказываем, как с волнением перед собеседованием справляются омичи и что на самом деле советует делать психолог.

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Практически каждый, кто собирается идти на собеседование, испытывает волнение перед интервью. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, только 1 из 4 омичей не испытывает волнения перед встречей с потенциальным работодателем.

Чтобы успокоиться, каждый десятый соискатель использует практики самовнушения. При этом 8 % опрошенных заявили, что прибегают к упражнениям на дыхание. Ещё 7 % принимают успокоительные препараты. Взращённая уверенность в себе помогает 6 % респондентов. Тщательно готовятся к собеседованию, а значит и меньше волнуются 5 % омичей. По 3 % опрошенных соискателей заявили, что стараются не думать о предстоящей встрече с работодателем или идут в спортзал, гуляют накануне собеседования. Ещё 2 % балуют себя вкусным кофе или чаем, но другие 2 % предпочитают напитки покрепче. Также, чтобы расслабиться перед интервью, омичи слушают музыку, едят сладкое, много спят и обливаются холодной водой.

Интересно, что чаще женщины для борьбы с волнением прибегают к аутотренингам (13 %), дыхательным упражнениям (9 %) и приёму успокоительных средств (6 %). Мужчины ищут другой способ. Например, 4 из 100 респондентов заявили, что в вечер перед собеседованием могут выпить алкоголь.

Специально для читателей "Омск Здесь", которые в ближайшее время собираются устраиваться на новую работу и проходить собеседование, наш эксперт, психолог Азамат Макенов дал несколько советов.

Во-первых, подумайте о том, что не только вы заинтересованы в работодателе, но и он в вас.

«‎Подумайте и даже прочувствуйте, что приятного принесёт вам это трудоустройство. Также стоит учитывать, что вас собеседует тоже человек, который хочет принять на работу, как и вы устроиться на неё».

Во-вторых, изучите как можно больше информации о работодателе и об организации.

«‎Изучите подробно требования именно этой организации к вакансии и отредактируйте под неё своё резюме. Отрепетируйте вашу речь: в интернете можно найти вопросы, которые задают на собеседовании. Настройтесь так, что вы только посмотрите вакансию, а не сразу на неё согласитесь — это снимет волнение».

В-третьих, подумайте, чего не стоит делать перед собеседованием.

«‎Не советую курить — неизвестно, как отнесётся к этому лично эйчар. По той же причине не стоит сильно душиться. Особенно это касается духов с насыщенным ароматом. Не советую употреблять алкоголь. Не надо думать, что не пройдёте "кастинг". Ну и не ставьте цель во что бы то ни стало пройти это собеседование. Такое желание лишь усилит ваше волнение».

Однако 26 % омичей вообще не принимают никаких мер, чтобы справиться с волнением. Они говорят, что: "Идут на страх и риск", "Позволяют себе волноваться", "Там тоже люди, и они тоже ошибаются".