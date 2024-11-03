Собеседование на горизонте. Топ-3 лайфхака от психолога, как справиться с волнением
Рассказываем, как с волнением перед собеседованием справляются омичи и что на самом деле советует делать психолог.
Практически каждый, кто собирается идти на собеседование, испытывает волнение перед интервью. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob. По их данным, только 1 из 4 омичей не испытывает волнения перед встречей с потенциальным работодателем.
Чтобы успокоиться, каждый десятый соискатель использует практики самовнушения. При этом 8 % опрошенных заявили, что прибегают к упражнениям на дыхание. Ещё 7 % принимают успокоительные препараты. Взращённая уверенность в себе помогает 6 % респондентов. Тщательно готовятся к собеседованию, а значит и меньше волнуются 5 % омичей. По 3 % опрошенных соискателей заявили, что стараются не думать о предстоящей встрече с работодателем или идут в спортзал, гуляют накануне собеседования. Ещё 2 % балуют себя вкусным кофе или чаем, но другие 2 % предпочитают напитки покрепче. Также, чтобы расслабиться перед интервью, омичи слушают музыку, едят сладкое, много спят и обливаются холодной водой.
Интересно, что чаще женщины для борьбы с волнением прибегают к аутотренингам (13 %), дыхательным упражнениям (9 %) и приёму успокоительных средств (6 %). Мужчины ищут другой способ. Например, 4 из 100 респондентов заявили, что в вечер перед собеседованием могут выпить алкоголь.
Специально для читателей "Омск Здесь", которые в ближайшее время собираются устраиваться на новую работу и проходить собеседование, наш эксперт, психолог Азамат Макенов дал несколько советов.
Во-первых, подумайте о том, что не только вы заинтересованы в работодателе, но и он в вас.
«Подумайте и даже прочувствуйте, что приятного принесёт вам это трудоустройство. Также стоит учитывать, что вас собеседует тоже человек, который хочет принять на работу, как и вы устроиться на неё».
Во-вторых, изучите как можно больше информации о работодателе и об организации.
«Изучите подробно требования именно этой организации к вакансии и отредактируйте под неё своё резюме. Отрепетируйте вашу речь: в интернете можно найти вопросы, которые задают на собеседовании. Настройтесь так, что вы только посмотрите вакансию, а не сразу на неё согласитесь — это снимет волнение».
В-третьих, подумайте, чего не стоит делать перед собеседованием.
«Не советую курить — неизвестно, как отнесётся к этому лично эйчар. По той же причине не стоит сильно душиться. Особенно это касается духов с насыщенным ароматом. Не советую употреблять алкоголь. Не надо думать, что не пройдёте "кастинг". Ну и не ставьте цель во что бы то ни стало пройти это собеседование. Такое желание лишь усилит ваше волнение».
Однако 26 % омичей вообще не принимают никаких мер, чтобы справиться с волнением. Они говорят, что: "Идут на страх и риск", "Позволяют себе волноваться", "Там тоже люди, и они тоже ошибаются".