Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливых отношений

Артисты прожили в браке 11 лет и, уверены, пробудут вместе как минимум столько же. При этом Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук проводят время вместе не только дома, но и на работе. Эти двое, думала публика, точно знают секрет счастливых отношений, и его на днях певица, похоже, раскрыла.

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В программе «Статус: в сети» Юлия призналась, что после ссор с Алексеем идет мириться первая. Она уверена, что так она заботится не только о семейном благополучии, но и собственной нервной системе.

«В нормальной семье обычно на себя берет эту обязанность женщина, — высказалась Ковальчук. — Потому что мужчине сложнее отходить. Все-таки женщина в этом смысле гораздо мудрее. <...> Чем скорее я помирюсь, тем быстрее мне будет хорошо. Чем дольше это будет длиться, тем мне будет дискомфортнее».

Кстати, ранее Юля также рассказала, как рождение ребенка повлияло на ее близость с мужем. А еще делилась, чем беременность в 40 лет отличается от той, что была в 34.