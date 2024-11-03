Почему женщина отказывается от орального секса

Тема орального секса вызывает серьезные споры во многих парах. Не секрет, что далеко не каждая женщина приходит в восторг, когда мужчина просит о подобных ласках. Кавалерам довольно непросто понять, почему женщина так упорно отказывается. Мы поговорили с сексологом Юлией Сазоновой, которая дала мужчинам ответ на мучающий их вопрос.

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Мужчина долго доходит до оргазма

Невероятно, но факт — чем сложнее мужчине дойти до кульминации, тем меньше желания порадовать партнера орально испытывает женщина. Во-первых, мужчинам стоит осознать, что оральный секс в сторону мужчины куда сложнее, чем со стороны мужчины. Слишком долгий процесс буквально доставляет женщине болезненные ощущения. Кроме того, когда мужчина долго не эякулирует, женщине начинает казаться, что она делает что-то не то, энтузиазм с каждым разом уходит.

Мужчина осуждает женщину за оральный секс

Да, довольно часто мужчина может по-настоящему оскорбить женщину, которая не против оральных ласк. В порыве злости партнер редко себя контролирует, припоминая своей девушке даже самые незначительные промахи, на его взгляд. Большой опыт в оральном сексе, опять же, по мнению мужчины, накладывает на репутацию женщины тень. Для любой девушки это крайне оскорбительный момент. Если подобные ситуации с обвинениями в паре происходят на регулярной основе, ничего удивительного, что женщина будет отказываться от орального секса.

Мужчина ведет себя агрессивно

Не все мужчины замечают за собой действия, которые женщины считывают как насильственные. Конечно, это не проявляется в прямом принуждении к оральным ласкам, однако удерживание женщины в неудобной для нее позе во время орального секса или же неумение прислушаться к желаниям женщины — настоящие антисекс. Партнерша будет всеми силами избегать даже разговоров об оральном сексе при таком раскладе.

Мужчина не реагирует положительно

Некоторым мужчинам может казаться, что девушке очевидно их удовольствие от орального секса. На самом деле, женщине очень важно услышать, что испытывает партнер, когда она так старается его удовлетворить. Совет мужчинам от нашего эксперта: не ленитесь сделать девушке комплимент по поводу ее техники «исполнения». К слову, избегайте любых сравнений умений настоящей партнерши с вашей бывшей — это самый ужасный «комплимент», который женщина только может услышать.