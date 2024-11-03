Психологи объяснили, почему люди отрицают климатические изменения

Когда в начале октября 2024 года на Флориду надвигался обещавший стать рекордным ураган «Милтон», несмотря на призывы к эвакуации, многие жители упрямо оставались в своих домах, поврежденных пронесшимся двумя неделями ранее штормом «Хелен».

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Эти два урагана стали одними из самых разрушительных в последние годы — и напомнили об усиливающемся климатическом кризисе, сопровождающемся учащением экстремальных погодных явлений.

Тем не менее, многие не верят в угрозы, связанные с изменением климата или даже вовсе отрицают его — и это несмотря на то, что катастрофические последствия все очевиднее.

Психологи из Университета Южной Флориды объяснили этот парадокс в статье для The Conversation. Авторы начали с цитаты.

«Идея смерти, страх перед ней преследует человека, как ничто другое... Преодолеть его, отрицая каким-то образом, — это окончательная судьба человека», — писал антрополог Эрнест Беккер в книге «Отрицание смерти», удостоившейся Пулитцеровской премии.

Люди воспринимают климатический кризис как экзистенциальную угрозу и отрицают его не потому, что это удобно, а потому, что это необходимо им психологически.

В 1980-х годах социальные психологи разработали теорию управления страхом смерти, показывающую, как далеко люди заходят в отрицании неизбежного исхода. Эксперименты показали, что после размышлений о смерти испытуемые склонны быстро переключаться, вытесняя из сознания мысли о ней с помощью отвлекающих маневров и рационализаций.

Эта поведенческая модель хорошо знакома медикам, ежедневно наблюдающим, как пациенты избегают обследований и тестов, чтобы не столкнуться со фатальным диагнозом.

«Хелен» и «Милтон» продемонстрировали это явление с максимальной наглядностью. Перед ураганами наблюдался всплеск запросов в Google «изменения климата» и «глобальное потепление», а когда опасность миновала, интерес сразу пошел на спад.

Теория управления ужасом предполагает, что когда люди не думают о смерти, она все равно влияет на них. Подсознание продолжает обрабатывать страх, даже если его удалось вытеснить из сознания.

К сожалению, изменение климата не исчезнет — независимо от того, верят в него или нет. И чтобы преодолеть проблему, ее лучше рационализировать — воспринимать не как апокалиптическую битву, в которой человечество обречено на поражение, а как практическую задачу, решение которой не терпит отлагательств.

Статья завершается еще одной цитатой — из поста метеоролога Дениса Филлипса из Флориды.