Эксперт объяснил, когда желание сэкономить начинает портить психику

Психолог Комарницкая: зацикленность на экономии приводит к росту тревожности. Умение тратить деньги с умом — прекрасное качество взрослого человека. Но порой ограничения ничем не лучше, чем транжирство. Например, вы уже откладываете не на что-то конкретное и глобальное типа обучения детей или машины, а на всякий случай или чтобы была желаемая сумма.

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Проблемы начинаются, когда экономия становится целью, а не средством её достижения, рассказала aif.ru психолог Светлана Комарницкая.

При этом у человека формируется зависимость от денег, и это делает его слабее.

Последствия нездоровой экономии

Снижается качество жизни

Желание побольше сэкономить заставляет покупать всё подешевле. А как мы знаем, часто такие товары либо менее полезны, либо быстро ломаются.

«При этом интересно, что "под сокращение" часто попадает даже то, что человек может себе позволить. Едва ли не первыми жертвами такой экономии становятся расходы на увлечения и развлечения. Всё это делает жизнь более однообразной, одинокой и несчастной», — отметила специалист.

Портятся отношения с людьми

Крайнее проявление экономии — скупость. А её в обществе не любят, поэтому у человека формируется негативная репутация.

В итоге у него снижаются шансы найти новых друзей, построить семью или продвинуться по карьерной лестнице, объяснила психолог.

«Как правило, и никакого плана будущего у такого человека нет: ему сложно представить себе условия, при которых придётся расстаться со своими ресурсами, и цель, ради которой можно пожертвовать тем, что с таким трудом удалось сэкономить», — уточнила она.

При этом, если нет финансовых целей, будущее становится неопределённым. Итог — рост тревожности и неудовлетворённости жизнью.

Мнение экономиста

Желание экономить на всём подряд ухудшает жизнь и приводит к дополнительным тратам, отметила инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.