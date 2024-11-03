Четыре причины, почему не стоит превращать хобби в работу

Все мы слышали выражение о том, что если превратить увлечение в работу, как такой работы в вашей жизни больше никогда не будет. На деле все не так радужно, и спешить с возведением хобби в статус основной деятельности не стоит. О минусах работы, связанной с увлечениями, нам рассказал Алексей Шилов, психолог.

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У вас больше не будет хобби

Как бы грустно это ни звучало, как только у вас появятся обязанности, которые теперь касаются вашего увлечения, ваше желание заниматься этим делом стремительно снизится. Психолог объясняет этот момент тем, что хобби не подразумевает обязательств — вы либо хотите этим заниматься, либо нет. С работой такой подход никогда не работает. Готовы ли вы остаться без любимого досуга?

Вас ждут ограничения

Этот момент касается творческих увлечений. Психолог:

«Все, что связанно с искусством, например, сочинение музыки или стихов, не подразумевает границ, на то оно и творчество».

Если же вы займетесь написанием песен для других людей или организаций, полная свобода действий в такой ситуации просто невозможна. Не каждый человек готов идти на компромиссы.

Материальный риск

Как мы уже говорили, когда хобби превращается в работу, возникает множество неожиданных моментов, о которых вы могли не подозревать. Многие люди уверены, что если они настолько хорошо изучили свою сферу, которой увлекаются, то неизбежно станут настоящими профессионалами, когда речь зайдет о бизнесе на своем увлечении. Важно помнить, что гарантировать стабильный доход ваше увлечение, которое вы ранее не монетизировали, просто невозможно. Не стоит оглядываться на знакомых в этой же сфере — у каждого свой уникальный путь, и не факт, что вам повезет так же.

Давление общества

Чем более уникальное и нестандартное ваше хобби, тем больше вопросов оно будет вызывать у ваших друзей и родных. Не исключено, что вас начнут не просто заваливать вопросами, но и критиковать. Услышать возмущение в свой адрес — не самое приятное, подобный момент очень часто приводит к тому, что у человека просто опускаются руки и он забрасывает идею с превращением хобби в основную профессию.