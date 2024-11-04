Психолог объяснил, зачем женщины хотят превратить мужа в собственность

Публикации и телесюжеты к юбилею Николая Караченцова вновь подняли волну обсуждений его жены Людмилы Поргиной. Одни считают её героиней, бескорыстно всю себя посвятившей больному мужу. Других смущает публичность, с которой она это делала. По их мнению, таким образом актриса пыталась взять реванш за те многие годы, когда она была вынуждена делить своего знаменитого мужа со всем миром – театром, друзьями, зрителями, женщинами, наконец. Зато после катастрофы он целиком принадлежал ей.

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Это предположение могло бы показаться абсурдным. Но, оказывается, довольно многие женщины предпочли бы оказаться в ситуации Людмилы Поргиной.

Почему некоторые женщины хотят превратить мужа в собственность? И что из этого выходит?

Будь со мной

Нет, конечно, никто из женщин в здравом уме и твёрдой памяти не желает превращения мужа в инвалида. Но чувствовать себя его полновластной владелицей мечтают многие.

Помню, как-то соседка, вечно поглощённая слежкой за гулящим мужем, бросила в сердцах: «Хоть бы тебя паралич разбил, я бы вздохнула спокойно!» Когда я поинтересовалась у неё, почему же она тогда не уйдёт от столь ненавистного мужа, она посмотрела на меня со злобным удивлением: «Ещё я его б…м подарков не делала».

Идеальный муж в представлении многих женщин – это мужчина без собственных привычек и целей. Его главная задача – делать счастливой свою избранницу. А для ощущения этого счастья таким женщинам нужно лишь осознание того, что муж никогда и никуда не денется.

«Такие отношения дают женщине возможность почувствовать себя в безопасности и начать вить гнездо. Предсказуемость и подчинённость мужчины желаниям женщины создают у неё ощущение стабильности и защищённости», – объясняет московский психолог Игорь Нефёдов.

Конечно, по словам эксперта, тяготеют к таким отношениям не все женщины. А в первую очередь те, у которых существуют проблемы с самооценкой. И обладание мужчиной является единственно доступным для неё способом эту самооценку повысить и вообще реализоваться.

Кроме того, не будучи уверенной в собственных силах, такая женщина боится, что мужчина, имея «свободу манёвра», непременно её бросит. А потому безраздельная власть над ним представляется ей единственным способом удержать его рядом.

А сохранить эту власть можно только с помощью контроля. Поэтому многие жёны стремятся постоянно быть в курсе всего, что происходит с мужем, – обыскивают карманы, просматривают записи в телефоне, залезают на странички в соцсетях и т.д.

«В основе такого поведения лежит отношение к мужчине как к собственности, – считает психолог, – и страх эту собственность потерять».

Некоторые женщины даже изначально выбирают себе в спутники мужчин невзрачных и мало что из себя представляющих, чтобы потом не бояться, что его уведут.

Кстати, пьющих мужчин нередко женщины выбирают тоже по этой причине. Муж-алкоголик психологически слабее жены. Это даёт возможность постоянно контролировать его.

Страх потери

Сам факт того, что в жизни мужа может быть что-то, не имеющее к ней отношения, приводит такую женщину в панику.

В друзьях благоверного они видят соперников, поэтому стремятся ограничивать общение с ними. Сколько мужчин сталкивалось с ситуацией, когда приходится долго и унизительно отпрашиваться у второй половины в баню, на рыбалку и т.д.!

Любые попытки супруга посвятить часть времени, не говоря уже о жизни, своим интересам воспринимаются как предательство отношений, как удар по ним.

Именно этим объясняется и нежелание многих женщин мириться с существованием у мужа предыдущей семьи и даже детей.

«Я вовсе не намерена терпеть присутствие бывшей жены в жизни мужа»; «Если бы муж общался с ребёнком от первого брака, я была бы недовольна и сделала бы всё возможное, чтобы свести эти отношения к минимуму. Я считаю, что двух семей быть не может», – подобных постов в соцсетях огромное множество.

Пользовательницы даже не стесняются признаваться, что закатывают истерики своим мужьям за общение с бывшими жёнами. Многие пытаются противодействовать и встречам с детьми.

Причём сами женщины такое поведение оправдывают бесконечной любовью к своему избраннику: «Я просто не хочу тебя ни с кем делить»; «Я очень боюсь тебя потерять».

«Вслушайтесь, даже в риторике этих высказываний заложено отношение к мужчине, как к вещи – делить, потерять, – обращает внимание Игорь Нефёдов. – К любви это имеет отдалённое отношение. Женщина стремится полностью и единолично завладеть мужчиной – его вниманием, временем, поступками, его желаниями, его душой. Для этого она требует от мужа бросить своих друзей, заняться достижением навязанных ею целей, разделять её ценности, принимать её внутренний мир и так далее».

Мы уже не раз предупреждали, что любая попытка контроля для мужчины, как правило, означает порабощение. Он начинает чувствовать себя чьей-то собственностью, что для мужчины очень унизительно. А унижения они никому не прощают.

Начинаются конфликты – мужчина пытается отвоевать своё право на свободу и личное пространство. В результате он либо уходит, либо, устав от вечных скандалов и ссор, сдаётся. Женщина торжествует.

И тут появляется новая угроза для отношений.

«Почувствовав, что мужчина принадлежит ей целиком, женщина начинает ошибочно полагать, что у неё на него есть все права, что она может от него чего-то требовать, что он ей что-то должен, – объясняет Игорь Нефёдов. – Из отношений постепенно уходят осторожность, терпимость и уважение к мужчине».

И вот уже женщина не стесняется расхаживать по дому в затрапезном халате с маской на лице и закатывать мужу истерики, если его поведение не соответствует её представлениям. А чего стесняться? Табурета со столом мы же не стесняемся? А муж воспринимается такой женщиной примерно, как деталь интерьера.

Разумеется, то, что у этой детали могут быть мысли, чувства, желания и мечты, в расчёт не принимается.