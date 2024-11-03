Психолог объяснила недоверие граждан к коучам

Таким специалистам необязательно иметь психологическое образование.

Для начала работы с клиентами им достаточно пройти всего несколько месяцев обучения.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Здорово, когда коуч имеет психологическое образование, но по протоколу не нужно. На самом деле, отношение к коучам достаточно такое недоверительное связано с тем, чтобы получить коучинговый сертификат, нужно пройти, по-моему, всего 60 часов обучения. Это очень мало, это несколько месяцев. Коучинг и психология очень сильно отличаются в подходе. Если коуч психологические знания и получает, то только для того, чтобы гораздо лучше и эффективнее применять именно свои техники, коучинговые методики».

Ранее Виталий Милонов призвал «резко ограничить» эфирное время семейным коучам и тренерам. На экране их можно распознать по характерным чертам: женщины изображают «сложную судьбу», а мужчины копируют «манеры Александра Реввы». Таких «кретинов» следует «спрятать подальше», чтобы нормальные люди с ними «не соприкасались». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.