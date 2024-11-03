Шесть признаков, что мужчине с вами удобно, но он не испытывает чувств

Как понять, что любит по-настоящему только один из вас?

© Чемпионат.com

«Время является самым ценным ресурсом для каждого человека, поэтому его нужно тратить только на правильных людей. Однако часто в отношениях мужчины и женщины складывается неприятная ситуация, при которой искренне вкладывается в пару только один партнёр, а второй находится рядом потому, что так удобно. Какие признаки говорят о том, что мужчине с вами просто комфортно и не более?», - Роман Цветков, психолог, эксперт по межличностным отношениям.

1. Отсутствие вовлечённости

Мужчина, который находится в паре из-за того, что ему так удобно, никогда не проявляет искренней вовлечённости. Он редко интересуется вашими делами, чувствами и потребностями, ограничиваясь поверхностными и формальными беседами. Иначе говоря, такой мужчина не хочет вкладываться в пару, причём речь идёт не только про финансовую составляющую, что тоже весьма немаловажно, но и про душевность и искренность.

2. Минимальные усилия

Если партнёр не видит своего будущего рядом с вами, то не станет прикладывать никаких усилий для развития отношений. Это касается не только материальной стороны вопроса, но и осторожной позиции, когда мужчина избегает обсуждения совместных планов и серьёзных тем. Как правило, если такой разговор всё-таки происходит по вашей инициативе, в ответ поступают туманные отговорки «об этом ещё рано говорить», «ты забегаешь вперёд» и так далее.

3. Эмоциональная закрытость

Для влюблённых людей очень важна эмоциональная открытость, при которой происходит взаимный обмен чувствами, а также их активное обсуждение. Если же мужчина не делится с вами своими переживаниями, не проявляет поддержку, когда требуется, это плохой знак. Конечно, иногда и только отчасти данное поведение можно оправдать особенностями мужского темперамента, но только в том случае, когда отсутствуют другие тревожные признаки.

4. Отсутствие инициативы

Мужчина, который в паре не из-за любви, а по причине комфорта, не проявляет инициативу. Большинство предложений встретиться или организовать совместный досуг исходят преимущественно от женщины. Мужчина не стремится удивлять и радовать вас, только если не преследует тайную выгоду для себя. Обычно тогда после небольшого праздника и оживления с его стороны поступает встречная просьба, что говорит о корыстном и нечестном отношении.

5. Фокус на себе

В гармоничных отношениях каждый из партнёров уделяет внимание друг другу. Фокусируется не только на себе, но и на интересах и потребностях второй половинки. Если вы уже не в первый раз ловите себя на мысли, что партнёр сконцентрирован исключительно на своей персоне, вероятно, что возникшее ощущение нужно проанализировать более тщательно, а не отмахиваться от него.

6. Избегание обязательств

Если мужчина не видит в вас будущей спутницы, то не станет обременять себя лишними проблемами и заботами, поэтому будет упорно уклоняться от выполнения любых обязательств. Это проявляется в том, что партнёр отвечает отказом на женские просьбы, не даёт никаких обещаний и ведет себя так, словно является просто соседом. Зато он вполне может выдвигать массу встречных требований и серьёзно обижаться, услышав «нет». Подобное поведение говорит о потребительском отношении мужчины.

Если вы обнаружили бо́льшую часть указанных признаков в своей паре, стоит поговорить о том, куда движутся отношения, чтобы прояснить их истинную природу. Не отдавайте своё драгоценное время ненужным людям, ведь его можно посвятить более приятным и полезным занятиям.