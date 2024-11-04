Почему стало модно жить по принципу «slow life»

Только вперед! Успеть, достичь, заработать, занять место… В погоне за успехом, который сегодня почти всегда измеряется материальным благополучием, мы забываем жить — это уже не гипотеза, а факт. Хорошо, что в обществе появляется тенденция под названием slow life.

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В погоне за счастьем

Вспомните: когда вы в последний раз разглядывали листья под ногами? Когда видели необычное облако? Когда, наконец, просто сидели в тишине, ничего не делая? Давайте начистоту: человечество живет на предельных скоростях, и в этой гонке заниматься разными «глупостями» вроде молчаливого созерцания нелепо, ведь вы просто «тратите» время. Которое, как известно, деньги. В минуту времени важно, не побоимся этого слова, впихнуть все, что можно и нельзя, а иначе какая эффективность! Можешь ли ты считаться успешным и состоявшимся, если ведешь себя как праздный бездельник?

Да, все так: мы — свидетели и участники марафона на выживание, целью которого является… А что, собственно говоря, станет наградой победителю, который так спешит к финишу? Вопрос философский, и над ответом на него, как водится, задумывались еще в Древней Греции, на родине философии. Мудрым мужам уже тогда было очевидно: все успеть и всего достичь невозможно, но можно провести жизнь в бесплодных попытках. Стоит ли овчинка выделки? Наши далекие предки считали, что не стоит.

Фасфуд и прочные неприятности

Но с появлением и ростом промышленности стало важно работать на количество, максимально укладываться в единицу времени, а желательно делать два, а то и три дела одновременно. Цель — естественно, деньги; богатство стало синонимом успеха и обещанием счастья. Собственно, ради него люди и становились трудоголиками, сгорая на работе, стремясь к максимальной эффективности. Но…

Но долгожданного счастья видно не было. Зато укоренился тренд на «быструю» жизнь: важно было быстро расти, быстро учиться (желательно к пяти годам уже читать и писать!), быстро начинать работать, быстро питаться. К слову, официальное движение слоу лайф (в переводе с английского языка slow life — «медленная жизнь») началось именно с возмущения фастфудом. Около сорока лет назад в Риме — мекке гурманов — рядом с площадью Испании открылся знаменитый «ресторан» быстрого питания. Гурманы таки возмутились: еда — одно из главных удовольствий для человека, и она не должна быть быстрой! Так появилась идеология «медленной еды», а следом и в целом «медленной жизни».

Что такое slow life

В чем суть этой идеологии? В тотальном замедлении, в научении наслаждаться моментом, жить, осознавая время и чутко относясь к своим желаниям и потребностям. Главное, по мнению адептов медленной концепции, спешить только тогда, когда того объективно требуют обстоятельства. Не стоит пытаться на сверхскоростях развивать своего ребенка; выберите один кружок или секцию, а вечера проводите в компании друг друга. Не нужно в рамках одного путешествия посещать все достопримечательности, лучше пожить, как местный, неспешно и без ненужных рекордов. Словом, важно найти свой темп. И помнить: чем медленнее живешь, тем быстрее ощутишь счастье!