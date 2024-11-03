Названа часть женских ягодиц, которая привлекает мужчин больше всего

Мужчин привлекает межъягодичная щель у женщин, а не сочетание контуров и формы ягодиц с талией, выяснила команда европейских ученых, результаты их работы опубликовал журнал Aesthetic Plastic Surgery. Они также установили, что на эту же часть обращают внимание и сами женщины, хотя слабее, чем мужчины.

В исследовании приняли участие 67 добровольцев: им демонстрировались различные изображения женских ягодиц, представленные под разными углами. Суть эксперимента заключалась в фиксации взгляда респондентов: специалисты при помощи специальных камер замерили, сколько времени добровольцы смотрели на различные части ягодиц.

После анализа полученных данных было установлено, что чаще всего взгляд испытуемых задерживался на области межъягодичной щели, при этом она же была первой частью ягодиц, куда смотрели участники эксперимента. Так, фиксация среди мужчин длилась в среднем 0,96 секунды (плюс-минус 1,1 секунды), у женщин — 0,81 секунды (плюс-минус 0,9 секунды). Другой областью, куда чаще всего смотрели добровольцы, стал промежуток между бедрами.

Ранее певица Анна Седокова заявила, что мужчин можно соблазнить при помощи трех вещей: ягодиц, одежды красного цвета и доброты. Она добавила, что речь идет о «попе, которую хочется обнять».