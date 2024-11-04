Как определить, что партнер вам изменяет

Чаще всего ходят налево мужчины с залысинами, серо-голубыми глазами и легкой щетиной… Не верите? Все строго научно! В Великобритании провели опрос среди мужчин и женщин, которым когда-либо изменяли мужья и жены. На основании их рассказов, а также фото неверных «половинок» нейросеть составила фотопортреты типажей мужчин и женщин, наиболее склонных к изменам. «Вечерняя Москва» узнала, как все же распознать изменников.

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Будем знать в лицо

Итак, согласно исследованию типичный ходок налево — мужчина среднего возраста с залысинами и серо-голубыми глазами. Обычно у него легкая щетина или короткая бородка. А вот обладатели прически маллет — когда волосы пострижены коротко спереди и по бокам, а сзади — длинные, изменяют реже. Лишь 17 процентов женщин сказали, что их предавали мужчины с такой прической. А что же дамы? Нейросеть нарисовала худую темноволосую женщину в возрасте около 45 лет, со строгими чертами лица и карими глазами. К слову, из 4000 опрошенных 35 процентов признались, что хотя бы раз изменяли партнеру.

Скука завела

«Внешность "типичного изменщика" — это, конечно, выдумка "британских ученых", — считает сексолог, андролог Дмитрий Головлев. — Если у мужчин в Британии модно носить щетину или бородку, если они светлоглазые — а каким еще быть англосаксам, то и "типичный изменщик" выглядит, как самый настоящий британец. Что касается возраста, то и тут все легко объяснимо: часто на измену решаются те, кто устал от долгосрочных отношений, кому они приелись своей рутиной и предсказуемостью. Не зря говорят "седина в голову — бес в ребро". Это касается и мужчин, и женщин».

При этом, как пояснил «Вечерней Москве» эксперт, изменщик должен более-менее привлекательно выглядеть, иначе вряд ли на него кто-то «клюнет». Особенно если учесть, что молодость осталась позади.

«Очевидно, что полная женщина 50 лет имеет меньше шансов понравиться потенциальному партнеру, чем та, что находится в хорошей форме, — пояснил Дмитрий Головлев. — Ухоженные и привлекательные, да, могут изменять чаще: к ним больше внимания, им труднее устоять».

Как их распознать

«Определять изменника по внешности — это несерьезно. А вот по поведению — можно: есть ряд косвенных признаков, — отметил Дмитрий Головлев. — Если, например, ваш партнер вдруг заблокировал экран телефона — хотя раньше доступ был свободным, если он резко изменил стиль одежды, стал тщательнее следить за внешностью, больше времени проводить вне дома, "задерживаться на работе", то велика вероятность того, что у него появился кто-то еще».

У многих изменщиков, как пояснил эксперт, меняется характер взаимоотношений с женой или мужем.

«Нередко появляется, критика, обесценивание — по возрасту, внешности, умственным способностям, уровню дохода и так далее. Жена или муж вдруг выясняют, что они чем-то плохи, — пояснил «Вечерней Москве» Дмитрий Головлев. — Это, как правило, значит, что у партнера появился кто-то на стороне, с кем он сравнивает жену или мужа не в пользу последних».

Прямая речь

Александр Федорович, психотерапвет: