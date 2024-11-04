Сексолог подробно объяснил мужчинам, как продлить половой акт

С преждевременной эякуляцией (завершение полового акта) сталкиваются многие мужчины, рассказал клинический психолог, сексолог Павел Фельдман. По его словам, проблема заключается в «голове» и в индивидуальных особенностях организма. Эксперт объяснил в разговоре с NEWS.ru, когда нужно бить тревогу, как избежать раннего «финиша» и максимально продлить секс.

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Когда мужчине нужно бить тревогу?

По словам Фельдмана, мужчине нужно бить тревогу, если продолжительность полового акта не превышает двух минут. Он добавил, что нормой считаются пять — десять минут.

«Мужчине нужно бить тревогу и обращаться за помощью, когда продолжительность коитуса составляет менее двух минут, то есть присутствует быстрая эякуляция при малейшей стимуляции. Если партнер перевозбудился и из-за этого быстро закончил половой акт, но способен на более длительный, тогда все в порядке. Среднее время коитуса, которое считается нормой, — пять — десять минут, без учета предварительных ласок», — подчеркнул Фельдман.

Когда мужчине нужно бить тревогу?

По словам Фельдмана, мужчине нужно бить тревогу, если продолжительность полового акта не превышает двух минут. Он добавил, что нормой считаются пять — десять минут.

«Мужчине нужно бить тревогу и обращаться за помощью, когда продолжительность коитуса составляет менее двух минут, то есть присутствует быстрая эякуляция при малейшей стимуляции. Если партнер перевозбудился и из-за этого быстро закончил половой акт, но способен на более длительный, тогда все в порядке. Среднее время коитуса, которое считается нормой, — пять — десять минут, без учета предварительных ласок», — подчеркнул Фельдман.

Что делать, если «финал» близок?

Если мужчина чувствует, что «финал» близок, нужно «сильно сжать половой член у основания или у головки. Это собьет возбуждение за счет оттока крови», сказал Фельдман. Собеседник подчеркнул, что допустим вариант прерывания полового акта.

«Переключитесь на ласки, дождитесь, пока "отойдет", и продолжайте. Тренируйте умение держатся на грани. Это позволяет сделать половой акт более агрессивным. Зачастую именно чрезмерно нежный и чувственный коитус приводит к быстрому "финалу". Учитывайте мнение партнерши, сфокусируйтесь на доставлении удовольствия ей, а не себе. Не зацикливайтесь на неудачах. Чрезмерные переживания усугубляют проблему. Успокойтесь и просто заходите на второй круг», — отметил Фельдман.

По его словам, продлить половой акт помогает уменьшение прелюдии, из-за которой мужчина может перевозбудиться. Собеседник также подчеркнул, что чрезмерные фантазии перед коитусом вызывают слишком сильные переживания и страх.

«Не забывайте менять позы. Это дает необходимую паузу и "передышку", плюс, в разных позах у вас разная чувствительность. Укрепляйте мышцы тазового дна, в том числе упражнением Кегеля», — добавил Фельдман.

По его словам, для решения психологических проблем важна психотерапия с квалифицированным специалистом по налаживанию уверенности в себе, разбору семейных и сексуальных отношений, проработке ложных убеждений и навязчивых мыслей, тревоги и страхов. Очень часто проблема кроется не в мужчине, а во внешних факторах. После их устранения она решается. Нередко мужчине навязывают мысль о том, что проблема в нем, что формирует комплексы и неуверенность, сказал психолог.

Как устранить физиологические причины?

Фельдман отметил, что продлить половой акт помогут презервативы, особенно с соответствующими (охлаждающими) компонентами. Психолог напомнил, что контрацептивы предотвращают заражение венерическими инфекциями и нежелательную беременность у партнерши.

«Нужны мази, кремы с лидокаином или десятипроцентный раствор лидокаина (наносится на головку члена, мужчина ждет потерю чувствительности, после чего раствор смывается и начинается половой акт). Обязательно убедитесь в том, что у вас нет аллергии на подобные средства. Любые средства для потенции должны назначаться только врачом», — подчеркнул Фельдман.

Эксперт отметил, что в ряде случаев мужчинам требуются операции, такие как денервация полового члена (перерезание нервных стволов, передающих импульсы к половому члену), введение гиалуроновой кислоты (продление полового акта за счет снижения чувствительности головки полового члена, благодаря ее утолщению), френулотомия (пластика уздечки), а также циркумцизио (иссечение крайней плоти, или обрезание).

Порнография нам врет?

Порнография создает иллюзию того, что у человека может быть обилие разных половых партнеров без особых усилий, рассказал Фельдман. По его словам, порнофилия «кастрирует мужчину в психологическом плане».

«Человек не успевает накопить достаточно сил и мотивации для реальных знакомств, он постоянно опустошен. Из-за постоянного визуального разнообразия, идеализации и гипертрофированности, которые представлены в порно, секс в реальной жизни и партнерши становятся не так интересны. Появляется сравнение с моделями из порно», — добавил Фельдман.

Собеседник отметил, что порнография «кастрирует» мужчину в психологическом плане, лишая его уверенности в себе. По его словам, подобная привычка заключается в бегстве от реальности, в которой человек чувствует себя неуверенно из-за страхов и комплексов, мешающих реальным контактам.

«К порнографии зачастую прибегают мужчины, которых не устраивают их отношения и секс, но они не идут на прием к специалистам. Из-за чрезмерного увлечения порнографией может появиться еще больше комплексов, вызванных страхом несоответствия и боязнью не оправдать ожидания партнерши. Это тот самый СТОСН», — сказал эксперт.

По словам Фельдмана, это происходит потому, что мужчина постоянно видит образы актеров в порнофильмах, которым он не соответствует. Он начинает думать, что в реальной жизни все должно быть так же.

«Но это не так, потому что в порнофильмах участвуют профессиональные актеры. Многие находятся на специальных препаратах, у них значительно больше опыта, чем у людей в обычной жизни. Попытки повторить сцены из секса в реальной жизни, как правило, выглядят глупо и нелепо, что отталкивает противоположный пол», — добавил Фельдман.

Упражнения в спортзале, улучшающие потенцию

Для повышения потенции мужчинам нужно выполнять в спортзале многосуставные упражнения: жимы, тяги и приседания, рассказал Фельдман. Он отметил, что помогают бег, езда на велосипеде, а также растяжка.

«Многосуставные упражнения: жимы, тяги, приседания. В таких упражнениях наибольшая выработка тестостерона. Главное — не тренироваться до полного отказа. Приседания, сведения и разведения ног в тренажере, ягодичный мост укрепляют мышцы тазового дна и улучшают приток крови к паховой области, что улучшает потенцию», — добавил Фельдман.

Эксперт подчеркнул, что бег, ходьба и езда на велосипеде улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что благоприятно сказывается на мужском здоровье. Данные виды физической активности улучшают выносливость организма, «что пригодится в постели».

«Если это быстрый бег (спринт), то он положительно скажется на выработке тестостерона. Бег с высоким подниманием коленей способствует активации нервных окончаний в тазобедренной области. Кроме того, помогают растяжка и упражнение Кегеля, которые улучшают эрекцию и тренируют навык продления полового акта», — подытожил Фельдман.

Какие продукты повышают уровень тестостерона?

У мужчин уровень тестостерона поднимают устрицы, шпинат, имбирь и гранат, рассказал Фельдман. По его словам, также стоит употреблять в пищу жирную рыбу.

Сексолог также подчеркнул, что признаками низкого уровня тестостерона являются низкое либидо, ухудшение эрекции, уменьшение объема семенной жидкости, снижение удовольствия от секса, негативный психоэмоциональный фон (апатия, вялость, усталость), слабая мотивационно-волевая сфера, лишний вес, снижение мышечной массы, а также проблемы с памятью.

От какой еды стоит отказаться?

Алкоголь и кофе снижают уровень тестостерона у мужчин, рассказал Фельдман. Эксперт напомнил, что на организм негативно влияют сахар, трансжиры, соевые и переработанные продукты.