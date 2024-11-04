Не всем дано. Как строить карьеру, если не хочешь становиться руководителем?
Принято считать, что карьера — это путь от линейного сотрудника до руководителя. Но ведь не все мечтают о должности начальника, и далеко не у всех в принципе есть задатки менеджера. Многие работают в одной компании годами и не собираются продвигаться по карьерной лестнице — как же таким людям развиваться профессионально? Об альтернативе поговорили с HR-экспертами.
Почему россияне не хотят становиться руководителями
Только каждый четвёртый (28%) россиянин считает, что хороший специалист должен быть руководителем, показывают исследования сервиса «Работа.ру». Все остальные (72%) эту точку зрения не разделяют, а почти каждый второй (52%) житель страны сам бы не хотел становиться начальником. Но почему?
Вот какие причины называют чаще всего:
- Нравится текущая позиция (34%);
- Боятся, что будет много стресса и проблем (26%);
- Нет навыка руководить (25%);
- Боятся, что будет меньше свободного времени (24%);
- Не хватает профессионального опыта (19%);
- Не хотят брать на себя ответственность (17%);
- Боятся, что не справятся с работой (10%).
Поводов отказаться от вертикального карьерного роста действительно немало. Но как тогда быть, если профессиональный застой пугает, а силы пробовать что-то новое всё-таки есть? На помощь идёт горизонтальный рост.
Что такое горизонтальный рост
Горизонтальный рост (или горизонтальное развитие карьеры) предполагает постепенное повышение уровня знаний сотрудника, его экспертизы и ценности без продвижения в должности.
«При горизонтальном развитии человек может развиваться как эксперт в своей текущей роли, осваивать смежные должности, которые ему интересны, или переходить из одного отдела компании в другой ради смены обстановки и новых задач», — Ольга Киляшева, руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру».
В чём плюсы горизонтального роста
Карьерный рост (любой) в целом важен — как для поддержания собственной профессиональной востребованности, так и для повышения зарплаты. У горизонтального роста также есть свои особенные преимущества.
- Специалист действительно меньше рискует, ведь ответственности на нём меньше.
- Ему не придётся сталкиваться с бешеной конкуренцией на руководящих должностях.
- Во многих отраслях профессионализм ценится больше менеджерских навыков (например, в медицине).
«Неоспоримый плюс горизонтальной карьеры — отсутствие корреляции успеха и возраста. На руководящих должностях можно услышать, что в 40 управлять департаментом уже поздновато, а в 45 на это может не хватить энергии. Эксперт в своей области будет востребован и в 45, и в 50, и даже в 60, ведь он, как вино, с каждым годом становится только лучше», — Айгюн Курбанова, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.
Что обеспечит карьерный горизонтальный рост
Регулярное обучение
Для горизонтального роста важно постоянно углублять профессиональные навыки и расширять знания в своей области.
- Задумайтесь о программах повышения квалификации, прохождении курсов и получении сертификатов.
- Не игнорируйте конференции и вебинары — они помогают быть в курсе последних тенденций в вашей отрасли.
- Общайтесь с коллегами из других организаций и перенимайте их опыт.
Помните, что если вы развиваетесь в рамках узкой специализации, то вы можете стать по-настоящему незаменимым специалистом.
Участие в проектах
И чем разнообразнее эти проекты, тем лучше.
«Берясь за сложные и ответственные задачи, вы повышаете свой уровень компетентности и демонстрируете текущему работодателю свою готовность к профессиональным вызовам. Важно не только участвовать в сторонних инициативах, но и предлагать собственные решения — это докажет вашу заинтересованность в развитии компании и подтвердит вашу ценность как сотрудника», — Константин Витеев, руководитель направления аутплейсмент и карьерного консультирования Ancor.
Запрос на расширение зоны ответственности
Если вы готовы взять на себя больше, попросите расширить вашу функциональную ответственность: добавить вам новую обязанность или область применения уже имеющихся навыков.
Например, если раньше вы работали только со «старыми» клиентами, попробуйте себя в поиске новых. Или возьмите дополнительный проект.
Публичность
Не стесняйтесь работать на свой имидж.
«Участие в профильных мероприятиях, публикации в СМИ и (или) научных журналах, ведение социальных сетей — всё это помогает большему количеству людей узнать о вас, вашем опыте и компетенциях», — Айгюн Курбанова.
Как понять, что всё делаешь правильно
Если в случае с ростом вертикальным всё очевидно (это новая должность), то с горизонтальным ростом не всё так просто. Маркерами успеха здесь считают:
- Признание коллег и руководства: ваши знания и опыт со временем становятся всё более востребованными;
- Повышение уровня самостоятельности;
- Участие во всё более серьёзных и значимых проектах;
- Возможность стать наставником и помогать новичкам адаптироваться в компании.
Всё это будет говорить о том, что вам удалось добиться профессионального признания, не лишаясь при этом привычной роли.