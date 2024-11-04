Как строить карьеру, если не хочешь становиться руководителем

Принято считать, что карьера — это путь от линейного сотрудника до руководителя. Но ведь не все мечтают о должности начальника, и далеко не у всех в принципе есть задатки менеджера. Многие работают в одной компании годами и не собираются продвигаться по карьерной лестнице — как же таким людям развиваться профессионально? Об альтернативе поговорили с HR-экспертами.

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Почему россияне не хотят становиться руководителями

Только каждый четвёртый (28%) россиянин считает, что хороший специалист должен быть руководителем, показывают исследования сервиса «Работа.ру». Все остальные (72%) эту точку зрения не разделяют, а почти каждый второй (52%) житель страны сам бы не хотел становиться начальником. Но почему?

Вот какие причины называют чаще всего:

Нравится текущая позиция (34%);

Боятся, что будет много стресса и проблем (26%);

Нет навыка руководить (25%);

Боятся, что будет меньше свободного времени (24%);

Не хватает профессионального опыта (19%);

Не хотят брать на себя ответственность (17%);

Боятся, что не справятся с работой (10%).

Поводов отказаться от вертикального карьерного роста действительно немало. Но как тогда быть, если профессиональный застой пугает, а силы пробовать что-то новое всё-таки есть? На помощь идёт горизонтальный рост.

Что такое горизонтальный рост

Горизонтальный рост (или горизонтальное развитие карьеры) предполагает постепенное повышение уровня знаний сотрудника, его экспертизы и ценности без продвижения в должности.

«‎При горизонтальном развитии человек может развиваться как эксперт в своей текущей роли, осваивать смежные должности, которые ему интересны, или переходить из одного отдела компании в другой ради смены обстановки и новых задач»‎, — Ольга Киляшева, руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру».

В чём плюсы горизонтального роста

Карьерный рост (любой) в целом важен — как для поддержания собственной профессиональной востребованности, так и для повышения зарплаты. У горизонтального роста также есть свои особенные преимущества.

Специалист действительно меньше рискует, ведь ответственности на нём меньше.

Ему не придётся сталкиваться с бешеной конкуренцией на руководящих должностях.

Во многих отраслях профессионализм ценится больше менеджерских навыков (например, в медицине).

«‎Неоспоримый плюс горизонтальной карьеры — отсутствие корреляции успеха и возраста. На руководящих должностях можно услышать, что в 40 управлять департаментом уже поздновато, а в 45 на это может не хватить энергии. Эксперт в своей области будет востребован и в 45, и в 50, и даже в 60, ведь он, как вино, с каждым годом становится только лучше»‎, — Айгюн Курбанова, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.

Что обеспечит карьерный горизонтальный рост

Регулярное обучение

Для горизонтального роста важно постоянно углублять профессиональные навыки и расширять знания в своей области.

Задумайтесь о программах повышения квалификации, прохождении курсов и получении сертификатов.

Не игнорируйте конференции и вебинары — они помогают быть в курсе последних тенденций в вашей отрасли.

Общайтесь с коллегами из других организаций и перенимайте их опыт.

Помните, что если вы развиваетесь в рамках узкой специализации, то вы можете стать по-настоящему незаменимым специалистом.

Участие в проектах

И чем разнообразнее эти проекты, тем лучше.

«Берясь за сложные и ответственные задачи, вы повышаете свой уровень компетентности и демонстрируете текущему работодателю свою готовность к профессиональным вызовам. Важно не только участвовать в сторонних инициативах, но и предлагать собственные решения — это докажет вашу заинтересованность в развитии компании и подтвердит вашу ценность как сотрудника»‎, — Константин Витеев, руководитель направления аутплейсмент и карьерного консультирования Ancor.

Запрос на расширение зоны ответственности

Если вы готовы взять на себя больше, попросите расширить вашу функциональную ответственность: добавить вам новую обязанность или область применения уже имеющихся навыков.

Например, если раньше вы работали только со «старыми» клиентами, попробуйте себя в поиске новых. Или возьмите дополнительный проект.

Публичность

Не стесняйтесь работать на свой имидж.

«Участие в профильных мероприятиях, публикации в СМИ и (или) научных журналах, ведение социальных сетей — всё это помогает большему количеству людей узнать о вас, вашем опыте и компетенциях»‎, — Айгюн Курбанова.

Как понять, что всё делаешь правильно

Если в случае с ростом вертикальным всё очевидно (это новая должность), то с горизонтальным ростом не всё так просто. Маркерами успеха здесь считают:

Признание коллег и руководства: ваши знания и опыт со временем становятся всё более востребованными;

Повышение уровня самостоятельности;

Участие во всё более серьёзных и значимых проектах;

Возможность стать наставником и помогать новичкам адаптироваться в компании.

Всё это будет говорить о том, что вам удалось добиться профессионального признания, не лишаясь при этом привычной роли.