Эксперт объяснил, как стресс влияет на фигуру и здоровье тела

Многие проблемы со здоровьем и фигурой вызваны психосоматикой. Негативные эмоции влияют на иммунный баланс и гормональный фон, могут вызвать болезни. Обида, разочарование и гнев - это нормально, но зацикливание на деструктивных эмоциях может отразиться на теле. Об этом рассказала "РГ" Психолог Галина Губанова.

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«В 30-х годах ХХ века американский врач Франц Александер выявил группу заболеваний, связанных с психологическим состоянием. Невыраженные эмоции вызывают зажимы и нарушают обменные процессы. Например, бронхиальная астма характерна для нерешительных, зависимых людей, которые в детстве были обделены вниманием родителей или гиперопекой. Они не могут выражать эмоции в полной мере, что вызывает одышку. Болезнь развивается по биопсихосоциальной модели: негативные переживания, запрещенные в детстве, проявляются через покраснение, проблемы с ЖКТ, сердцебиение, трудности дыхания. Взятые под контроль эмоции могут накапливаться и вызывать серьезные заболевания»‎, — рассказывает психолог.

Наглядной иллюстрацией влияния психологического состояния на здоровье и фигуру являются поведенческие синдромы: расстройство пищевого поведения, включающее нервную анорексию, булимию и приступообразное переедание. Объединяющим симптомом тревоги во всех случаях является недовольство собственным телом: ощущение "я толстый" при анорексии не покидает человека, при булимии человек позволяет себе есть, но избавляется от съеденного, испытывая чувства вины и стыда. Переедание вызывает стресс из-за невозможности контролировать себя, а булимия и очищение - критику и недовольство собой. Причина - низкая самооценка и жесткая самокритика, продолжает эксперт.

Чтобы победить проблему, важно осознать, что она есть. Во-первых, надо научиться адекватно оценивать себя, признавая достоинства и недостатки. Если игнорируются достижения, а малейший недостаток воспринимается как провал, это указывает на необъективную самооценку. Осознав, что проблема не только в теле, но и в неспособности принять себя, вы поймете, что удовлетворение от внешнего вида невозможно. Это следует признать.

Во-вторых, если вы страдаете булимией или перееданием, вы постоянно испытываете дискомфорт, что мешает в жизни, в социуме, в отношениях.

«Важно понять, что ограничение себя в еде - это наказание за срывы. Диеты, голодания, компенсаторные стратегии очищения не приводят к результату. Попробуйте идти от обратного. Следите, чтобы всегда присутствовало чувство сытости, а не голода. Старайтесь есть меньше, но полноценную еду животного происхождения»‎, — продолжает психолог.

В-третьих, если вы решили двигаться к сбалансированному питанию, но случился срыв, не ругайте себя. Такое может происходить, будьте снисходительны к себе.

В-четвертых, эффективная техника "письмо болезни" помогает принять и справиться с негативными эмоциями и чувствами, возникающими после переедания или ограничений в еде. Напишите письмо своему чувству стыда, тревоги, разочарования, гнева от убеждений: "я неудачник", "я толстая", "я ни на что не гожусь". Разбейте письмо на три этапа: в первом поблагодарите чувство за мотивацию заниматься спортом или тратить меньше времени на магазины, признайтесь в своих страхах. На втором объясните, почему нужно расстаться с этим убеждением: "Потому что невыносимо постоянно испытывать тревогу и голод или стыд". В последнем абзаце опишите жизнь без этого убеждения.