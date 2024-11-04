Психолог дал простые советы, как оставаться в ресурсе

Человеку важно быть в осознанном и ресурсном состоянии. Неслучайно в последнее время стали популярны выражения "я в потоке", "я в моменте" и "я в ресурсе". В День заботы о себе, который отмечается в мире 4 ноября, специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала "РГ", почему внутренние силы истощаются и что помогает восстановить жизненный баланс.

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Ресурсное состояние предполагает, что у человека достаточно физических и психологических сил для того, чтобы успешно справляться с повседневными обязанностями и внезапно возникающими задачами. При этом он не испытывает особенного дискомфорта, а происходящее мало влияет на настроение. Другими словами, если друзья зовут посидеть в кафе после работы - вы с удовольствием соглашаетесь. Начальник просит задержаться - тоже соглашаетесь. Вряд ли с той же радостью, но точно без отчаяния.

Запас сил формирует состояние нашего физического и психологического здоровья. Хорошее самочувствие, полноценный сон, правильное питание, позитивный настрой, уверенность в себе и увлекательная жизнь - вот благодаря чему поддерживается наш потенциал.

«Наши силы "крадут" стрессы, неприятности, болезни, хроническая усталость, конфликты, переживания и страхи, потери, негативное отношение к себе и собственной жизни. И чем сложнее внешние обстоятельства и сильнее внутреннее напряжение, тем быстрее истощаются ресурсы»‎, — отметила Екатерина Игонина.

Утраченный душевный подъем можно вернуть, если найти истинную причину "утечки" ресурсов. Выявите, что больше всего вас опустошает, на что тратится львиная часть сил. А затем выберете то, что способно повысить ваш тонус. Используйте для этого основные правила восстановления и поддержания ресурсов.

Заботьтесь о своем здоровье. Придерживайтесь активного образа жизни и сбалансированного питания, полноценно спите и вовремя отдыхайте, перестаньте переносить болезни "на ногах" и регулярно посещайте терапевта. Ментальное здоровье нуждается в той же заботе, что и физическое: многое в нашей жизни зависит от психологического и эмоционального благополучия.

Определитесь с жизненными приоритетами. Со временем они могут меняться. Но стоит помнить о том, что ценно для вас сейчас.

Стремитесь к душевной гармонии. Периодически проводите ревизию собственных чувств, отмечая, много ли скопилось обид, агрессии, зависти, грусти, боли и отчаяния. Тому, что лишает вас счастья, нет места внутри. Найдите варианты, которые помешают соседству негативных эмоций с позитивными.

Ощущайте самоценность. Демонстрировать "успешный успех" публике в соцсетях - это одно, а безусловно осознавать свою уникальность - совершенно другое. Помните о том, что на самоценность напрямую влияют опыт и знания.

Умейте расслабляться и противостоять стрессам. Есть масса способов расслабить тело и душу, избежать паники и взять себя в руки в кризисных ситуациях. Будет ли это йога, медитация, техники саморегуляции, моделирование желаемого состояния, болтовня с подругой по телефону, мамины объятья, зумба в клубе, флоатинг или шуршание кленовыми листьями в парке с любимым псом - решать вам.

Живите осознанно. Способность полноценно проживать каждый момент реальности без сожалений о прошлом и переживаний о будущем - подарок, который может преподнести себе каждый. В этом и кроется секрет счастливой жизни.

Мыслите оптимистично. Даже в негативных ситуациях всегда есть что-то положительное. Учитесь придавать большее значение хорошему, а внимание акцентируйте на том, как можно исправить ситуацию.

Окружайте себя тем, что приносит радость. Это встречи с друзьями и перемены интерьера в квартире, общение с домашними питомцами и выбор книг для чтения, смена профессии и появление новых хобби, легкость принятия поворотных решений и многое другое. Все то, что делается от души, обогащает энергией и заряжает отличным настроением.

Чувствуйте любовь. Она ведь не только вокруг нас: любовь к себе и окружающему миру, к семье и детям, природе и животным, делу, которое выбрали, дому, в котором живёте, музыке и искусству, яркому солнцу и искрящемуся снегу. Главное - чтобы она была внутри и всегда вами ощущалась. Ведь то, что называется любовью к жизни - важнейший и самый долгосрочный ресурс.

«Постоянное пребывание в ресурсном состоянии - это миф. А потому перестаньте себя корить за энергетические провалы и тотальную усталость, когда они появляются на пороге. Сравнение себя с теми, кто искусно создает иллюзию бесконечности своих ресурсов, лишь усугубляет чувство собственной слабости, а не придает энтузиазма»‎, — добавила психолог.

Гораздо лучше научиться заботиться о себе и вовремя отправляться на "ресурсную дозаправку", чтобы быстрее становиться бодрыми и деятельными. Общение с психологом, обретение ключевых смыслов и постановка нужных целей, помощь другим и осознание обладания тем, за что вы по-настоящему благодарны судьбе - вот проверенные способы возвращения себе должного ресурсного состояния, а своей жизни - наполненности.

Справка "РГ"

Бесплатную психологическую поддержку можно получить по телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.