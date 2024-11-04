Месяц воздержания: есть ли от этого польза

Печально известный вирусный тренд No Nut November возвращается: мужчины по всему миру готовятся принять участие в месячном челлендже воздержания от самоудовлетворения.

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Многие люди делают это ради хвастовства: чтобы показать уровень своей сдержанности. Другие утверждают, что это полезно для их психического здоровья и может также повысить уровень тестостерона.

Однако такой тренд может повлечь за собой опасные последствия. Секс-просветитель Рид Эмбер говорит, что No Nut November может способствовать формированию нездорового отношения к мастурбации и порно. Поэтому, если вы считаете, что вам следует воздерживаться этих занятий и ваши действия уже выходят за пределы нормы, лучше поговорить со специалистом, а не устраивать себе такой детокс.

Психосексуальный терапевт Крис Бретт-Ренес добавил, что мастурбация становится проблемой только тогда, когда она начинает мешать другим аспектам жизни, таким как работа и отношения.