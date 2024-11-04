Семь лайфхаков, которые помогут профессиональному росту

Чувствуете, что достойны большего? Следующие 7 принципов помогут сделать вашу профессиональную деятельность более прибыльной, продуктивной и приносящей удовлетворение.

© Super.ru

Концентрироваться на поиске решений

Большинство людей по умолчанию концентрируются на проблеме вместо поиска решений — не повторяйте эту ошибку. Даже если внутренний голос говорит, что ответа не существует — это не так, иначе не существовало бы научных открытий и спортивных рекордов. Не делайте из проблемы аксиому: ее точно можно разрешить — осталось придумать, как именно, какими инструментами и с чьей помощью.

Рассчитывать на взаимность

Практически в любой профессии вам так или иначе приходится контактировать с людьми. Помните, что общение подчиняется «закону бумеранга» — вы получаете ровно то, что вкладываете. Искренняя забота о коллегах и позитивный настрой помогут вам заручиться поддержкой соратников. Холодное отношение к другим сотрудникам автоматически сделает вас изгоем, а без союзников повышение будет маловероятным.

Продолжать учиться

Карьеристы понимают: образование не должно заканчиваться на получении университетского диплома. Секрет успеха — в постоянном стремлении к самосовершенствованию независимо от того, где вы находитесь и какую должность занимаете. Особенно важно самообразовываться в областях, связанных с цифровыми технологиями — они развиваются быстрее всего. Учитесь при любой возможности. Успех — это результат использования полученных знаний для постановки осязаемых целей.

Не бояться сложностей

Вспомните, как вы учились читать: первые слова и строки давались с трудом, а о том, чтобы бегло прочесть роман на 600 страниц, не могло быть и речи. Нас по-настоящему развивают только те вещи, что требуют усилий. Легкие задачи задействуют минимум способностей, а значит, вы не сможете раскрыть весь свой потенциал. Амбициозные трудозатратные цели, напротив, приводят к значительному росту.

Определиться с целью

Чтобы сделать карьеру мечты, вы должны сформулировать цель максимально подробно: определите, что для вас ценно, какую конкретно работу вы хотите получить, в какой компании. Путь, который вам предстоит пройти до главы отдела в крупной корпорации и до собственника небольшого бизнеса, — абсолютно разный, даже если доход и уровень ответственности будут сопоставимы. Без понимания цели вы с большей степенью вероятности будете работать в интересах других.

Работать в удовольствие

Вопреки распространенному мнению, счастье — это не побочный продукт успеха. Если вам удастся преуспеть на нелюбимой работе, ваше отношение к ней не изменится, и это помешает вам наслаждаться вкусом победы. Удовольствие от работы — ключевой компонент на пути к достижениям. И это, пожалуй, главный секрет максимальной продуктивности без выгорания.

Окружать себя практиками

Иногда полезно и помечтать, но если в вашем окружении одни теоретики-фантазеры, вероятно, все их проекты так и остаются на уровне идей. Чтобы так не происходило с вашими задумками, постарайтесь из принципа доводить любое дело до конца. Окружите себя людьми дела: они будут мотивировать вас своими успехами и деятельным подходом на новые свершения.