Сможет ли искусственный интеллект стать «профессиональным» психологом

Такие чат-боты могут давать базовые советы и облегчать состояние, особенно если речь идет о несложных запросах. Но есть ли у них те качества, которые делают работу с психологом уникальной и ценной? Надежда Батеева, социальный психолог, гештальт-терапевт, специально для читателей RuNews24.ru поделилась своим мнением на этот счет.

© unsplash

Собеседница издания подчеркнула, что живой психолог отличается глубоким пониманием эмоций клиента, способностью создать доверительное пространство и распознать невербальные сигналы.

«Он не просто слышит клиента, а ощущает его состояние, адаптирует свои подходы под индивидуальные потребности и обеспечивает живое, поддерживающее взаимодействие. Эти нюансы крайне важны, поскольку позволяют человеку не чувствовать себя одиноким и дать ему поддержку в безопасности. Особенно это необходимо в ситуациях, когда присутствуют серьезные внутренние переживания и психологические травмы», - убеждена психолог.

Надежда Батеева отметила, что ИИ, каким бы продвинутым он ни был, пока не способен заменить эту живую связь.

«Он может помочь в рефлексии, подсказать новые темы для размышлений и даже объяснить некоторые психологические концепции. Но заменить психолога ИИ не сможет, особенно в сложных и кризисных случаях», - высказалась Батеева.

Психотерапия – это не только разговор, но и умение создать поддерживающее пространство, где человек чувствует себя понятым и защищенным, ведь владеть истинной эмпатией – пока исключительно человеческая прерогатива, которая основана на чувствах и глубоком понимании друг друга. Это остаётся за пределами возможностей искусственного интеллекта, заключила эксперт.