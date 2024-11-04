Психолог объяснил важность поддержки коучей для руководителей

Консультации наставников нужны в основном мужчинам.

© unsplash

Без инструкторов они бы не справились с менеджерскими функциями.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Елена Соловьёва.

«Когда начинают обзывать коучей шарлатанами, я внутренне не соглашаюсь, потому что шарлатаны там действительно есть. Их много, вход в профессию действительно очень простой. Но там есть и очень высокопрофессиональные, помогающие люди. Огромное количество руководителей в организациях, особенно мужчин, если бы у них не было коучинговой поддержки, они вообще управлять вот этими гигантами какими-нибудь, корпорациями, не смогли бы, потому что коуч реально помогает идти к цели, реально помогает побеждать».

Ранее Виталий Милонов призвал «резко ограничить» эфирное время семейным коучам и тренерам. На экране их можно распознать по характерным чертам: женщины изображают «сложную судьбу», а мужчины копируют «манеры Александра Реввы». Таких «кретинов» следует «спрятать подальше», чтобы нормальные люди с ними «не соприкасались». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.