Толерантность: что это и всегда ли она нужна

Кажется, для современного общества толерантность ее членов друг к другу — необходимое условие выживания нашего вида. Но почему идеи терпимости и принятия сегодня вызывают неоднозначную реакцию? И как толерантность создает нам реальность? Выясняем!

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Понятие «толерантности»

Согласитесь: сегодня мы воспринимаем все явления и ситуации под грифом «толерантность» далеко не так однозначно, как трактуется это понятие в социологических словарях. Для тех, кто не знал или забыл: толерантность — это терпимость к инаковости, способность позволить другим жить так, как диктует им их мировоззрение.

Но в нынешних реалиях эта терпимость и принятие иногда выходят за границы разумного. Ярким примером может служить минувшая Олимпиада, где золотыми медалистками в некоторых дисциплинах стали женщины, ранее женщинами не являвшиеся.

Этот прецедент разрушил карьеры тех спортсменок, кто всю жизнь посвятил себя подготовке к международным соревнованиям — и был побежден в не совсем (или даже в «совсем не») честной борьбе. И, конечно, он возмутил даже самых терпимых борцов за права всех и вся. Попробуем разобраться, как же вышло так, что очевидно позитивное явление превратилось в сомнительный тренд, и чем является толерантность сегодня.

Почему принятие других — это важно

Исторически способность воспринимать другого человека со всеми его «тараканами», особенностями и недостатками оказалась необходимым требованием для развития общества. Действительно, если бы человечество оставалось агрессивно нетерпимым и однозначно требовательным, мы не смогли бы ужиться друг с другом ни в границах одной нации, ни — что уж говорить — в одной семье. Потому новомодное, как кажется, понятие о толерантности на самом деле насчитывает не одну тысячу лет.

Но, конечно, понятие это развивалось, расширялись наши представления о норме, раздвигались границы допустимого. Неизменным оставался лишь главный принцип, который с появлением и развитием христианства, трансформацией его в мировую религию стал ведущим — и этот принцип милосердия, действия из любви к людям.

Бывают исключения

Казалось бы, так просто: если ты милосерден, значит ты терпим, а если ты терпим — значит, способен принимать других людей такими, какими они есть. Здесь важно понимать: принимать — не равно разделять точку зрения другого, одобрять его поступки или поддерживать во всех его проявлениях. Более того, по мере развития понятия социологи — ученые, которые следят за проявлениями толерантности сквозь года и века — начали подчеркивать: мы должны исключать принятие очевидных человеческих пороков или явлений, которые делают людей несчастными (например, неравенство, рабство, эксплуатация людей — то, что никогда не должно быть принято с терпимостью).

В поисках «золотой середины»

Но почему прекрасные идеи и принципы — милосердия, принятия, терпимости — превратили нас в общество тех, кто в погоне за званием толерантных людей начал поддерживать не таких как все, забывая об обычных людях? Современные ученые-антропологи уверены: серьезные перегибы, как в случае с парижской Олимпиадой, происходят сегодня из-за того, что долгое время мы не просто не принимали «особенных» людей, но и устраивали на них жестокие гонения. Причем статуса «особенный» заслуживали и старики, которые «выпадали» из жизни общества за ненадобностью, и дети-инвалиды, и женщины, чьи размеры превышали вожделенный XS…

Так что нынешняя ситуация — своеобразный акт покаяния и попытки загладить свою вину и исправить ошибки прошлого. Сможем ли мы остановиться и найти золотую середину? Сможем ли проявлять себя терпимо, но не стать фанатиками толерантности без границ? Покажет время.