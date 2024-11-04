Как психология помогает справиться с бесплодием

Большинство из нас думает, что стресс — это временное состояние и не может повлиять на репродуктивные способности. Тем временем статистика бесплодия растёт с каждым годом. Ситуация с бесплодием ухудшалась последние десятилетия: число случаев за последние 10 лет выросло почти в 3 раза. К 2024 году около 17-18% женщин репродуктивного возраста испытывают трудности с зачатием.

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В эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru практический и перинатальный психолог Пономарева Елена Александровна объяснила, как наше душевное состояние может влиять на репродуктивную функцию.

«Вечное напряжение на работе, проблемы дома, кредиты, спешка и переполненный транспорт утром. Современные женщины ставят себе «мужские» задачи. На весах у них с одной стороны — семья и материнство, а с другой — успех и финансовая независимость. Женщины часто находятся под давлением социальных ожиданий успеха и независимости, что ведёт к тревоге и стрессу, связанному с базовым эволюционным стремлением к выживанию», - рассуждает эксперт.

Психолог убеждена, что в условиях современного мира ответственность за финансовое благополучие и успех часто ложится на женщин, что усиливает тревогу. Финансовые обязательства стали восприниматься как те самые инструменты выживания. У женщины возникает внутренний конфликт между бессознательными материнскими инстинктами и сознательными желаниями, заложенными в «Я-идеальную». Такие женщины практически регулярно испытывают стресс. Постоянный внутренний конфликт — когда желания, идеалы и реальность сталкиваются — может серьёзно сказаться на здоровье.

«Для нашего мозга самосохранение всегда приоритетнее воспроизводства. Когда сознание и бессознательные инстинкты в конфликте, тело может реагировать болезненно. Если организм не справляется с ситуацией, напряжение уходит в соматику. Мозг устроен так, чтобы избегать излишних усилий и сохранять энергию, проще сместить это на тело. Хронический стресс снижает иммунитет, вызывая физические заболевания и проблемы с репродуктивной системой, иногда приводя к бесплодию», - поясняет психолог Елена Пономарева.

Что делать:

Осознание проблемы — первый шаг к её решению.

Принять решение, что важнее — материнство или карьера. Обозначить приоритеты и оптимизировать график.

Регулярный сон (7-8 часов) помогает восстанавливаться, нормализует уровень кортизола и снижает влияние стресса.

Управлять стрессом и эмоциями с помощью медитаций, дыхательных практик, йоги.

Работать с психологом для осознания причин стресса и разработки стратегий преодоления.

Поддерживать физическое здоровье и активность: прогулки на свежем воздухе, фитнес, здоровое питание. Исключить алкоголь и сигареты.

Регулярные обследования и консультации врача помогают выявить факторы, влияющие на фертильность.