Самовыражаться очень важно, но необходимо знать меру

И провела урок в таком виде. Дети, кстати, возмущены не были — наоборот, оценили креативность учителя. Но, конечно, выложили в сеть видео, где училка с дуршлагом на голове. Администрация откликнулась незамедлительно: учительницу уволили, скандал попытались замять. Не получилось. Родители потребовали вернуть педагога, а в сети развернулся флешмоб, люди фотографируются с дуршлагами на буйных головушках в поддержку учителя.

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Что сказать — лично я считаю, что из мухи раздули слона. Других проблем, что ли, нет? И пожалуй, действительно учительница-то молодец. У нее одна ученица пришла на урок в шапочке из фольги, другая с кошачьими «ушками», кто-то с пирсингом. Самовыражение идет по полной! Но отчего-то на подростковые выкрутасы смотрят с умилительными улыбочками, дескать, ой, это у них становление такое. А мамаша одной из квадроберш из Серпухова привезла дочурку в ветеринарную клинику, чтобы «кису» привили от бешенства и чипировали.

Причем мама не шутила, она сама так прониклась дочкиным погружением в квадробинг, что решила поучаствовать в забавах таким вот странным способом. А кто-то тоже идет на поводу у детки и покупает корм для ребенка-«питомца». Это вообще как? Пусть самовыражаются на здоровье. Только в своем кругу таких же самовыраженцев. А в школу с «лапками» ходить нельзя. Я бы своему ребенку и дома не позволила бегать на четвереньках, но тут уж, как говорится, дело семейное.

А что дети лучше всего понимают, когда им показывают на личном примере, это точно. Вот, помню, был мой сын подростком и начал слушать очень громко музыку. Рэп мне, консервативной старушке, конечно, не нравился — редко музыкальные вкусы детей и родителей совпадают. На мое замечание сын ответил про свои права, которые нужно уважать. Ну, ок. Как-то я очень громко включила музыку — из советского кинофильма, кажется, «Русское поле». «Ах, мамочка, на саночках каталась я не с те-е-еем!» Ага, ведь если ты «имеешь право», то и другой — тоже имеет! Мой сын все понял, и никакой ругани не было. Пример с «макаронным монстром» тоже для детей будет куда лучшим уроком, чем десятки нотаций.

Администрации школы — незачет. А вот детям еще бы неплохо объяснить, что снимать человека без его разрешения и выкладывать в сеть уголовно наказуемо. И ночью теперь к ним будет приходить страшный макаронный монстр и кусать за голые пятки.