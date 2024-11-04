Сильные чувства к партнеру не влияют на частоту сексуальных контактов

Группа ученых из Австралийского национального университета изучила взаимосвязь между романтической любовью и сексуальной активностью молодых людей. Вопреки расхожим представлениям, интенсивная эмоциональная связь с партнером не всегда приводила к более частому сексу в начале отношений. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sex & Marital Therapy (JSMT).

© Газета.Ru

Хотя хорошо известно, что частота сексуальных контактов обычно снижается по мере развития отношений и угасания страсти, меньше известно о том, какие факторы могут влиять на сексуальное желание на начальных этапах романтической любви.

Ученые опросили 720 сексуально активных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из 33 стран, сообщивших, что переживают влюбленность.

Участники предоставили информацию о продолжительности своих отношений, интенсивности романтической любви, частоте мыслей о партнере, уровне своей преданности и любых подобных чертах, которые они испытывали.

Затем исследователи использовали статистические модели для выявления связей в данных, контролируя переменные, которые, как известно, влияют на частоту сексуальных контактов, такие как возраст, сексуальная ориентация и состояние здоровья.

Удивительно, но исследование не обнаружило значимых связей между чертами романтической любви и периодичностью сексуальных контактов. Вся модель, включавшая 14 переменных, объяснила только 4,06% вариации интимной близости.

Это говорит о том, что другие факторы, не учтенные в исследовании, могут играть более важную роль в определении сексуальной активности среди молодых людей.

Результаты исследования подчеркивают сложность сексуального поведения и предполагают, что романтическая любовь сама по себе не служит надежным предиктором частоты сексуальных контактов.

Ранее врачи назвали возможную причину рискованного сексуального поведения.