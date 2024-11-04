Стало известно, как влияет на людей отсутствие семьи

Хроническое подавленное настроение на 80% чаще развивается среди холостых мужчин и незамужних женщин, чем среди семейных людей. Об этом говорится в исследовании группы американских и китайских демографов и медиков, опубликованном в американском журнале Nature Human Behaviour.

Проведенный нами анализ показал, что мужчины и женщины без семьи значительно больше подвержены риску развития депрессии в большом числе стран и культур. Это в особенности оказалось характерным для мужчин с высшим образованием в западных странах, причем на вероятность развития депрессии оказывало сильное влияние употребление алкоголя и табака, — пишут исследователи.

Психолог Татьяна Шахунова ранее предупредила, что опасно подавлять эмоции, так как это может привести к различным психологическим проблемам. Специалист отметила, что стыд и подавление могут стать причинами депрессии и тревожности.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что панические атаки — это не норма, такую проблему необходимо в срочном порядке решать с психиатром и психологом в тандеме. По ее словам, в случае приступа следует сосредоточиться на дыхании и тактильных ощущениях.

До этого психолог Дарья Яушева предупредила, что фильмы ужасов могут негативно влиять на психику, в том числе вызывать панические атаки. Специалист отметила, что в первую очередь такому влиянию подвержены люди, предрасположенные к эмоциональной нестабильности