Почему всезнайки всегда уверены в своей правоте

Все мы знаем тех, кто готов с энтузиазмом читать лекции по любой теме, несмотря на то что знаний им недостаёт. Это так называемые всезнайки. Но почему они так себя ведут с точки зрения психологии?

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Есть несколько причин, по которым всезнайки считают, что знают больше остальных. Одна из них — это феномен «наивного реализма». Согласно ему, люди инстинктивно предполагают, что их восприятие мира отражает объективную реальность. Но на самом деле всё, что мы знаем о мире, отфильтровано через сложную сеть когнитивных предубеждений, сенсорных сокращений, меняющихся воспоминаний, пронизанных эмоциями, и многого другого. То, что мы считаем реальностью у себя в головах, часто значительно отличается от действительности. Но мы не осознаём, что это вообще происходит.

В результате мы регулярно встречаем людей, чьё понимание мира сильно отличается от нашего. Однако мы предполагаем, согласно концепции наивного реализма, что те, кто понимает мир по-другому, ошибаются. Это приводит к непреодолимому желанию «исправлять» других.

Ещё одно когнитивное искажение, с которым мы регулярно сталкиваемся, — «иллюзия адекватности информации». Проще говоря, несмотря на то что многим из нас не хватает информации для принятия верных решений, мы предполагаем обратное. Логически очень сложно распознать и принять во внимание то, чего мы не знаем.

Сочетание иллюзии адекватности информации и наивного реализма может привести к вере человека в том, что он знает больше, чем есть на самом деле.

Но есть ещё кое-что. Это может быть связано со статусом. Некоторые люди большее внимание уделяют социальному статусу и могут постоянно навязывать своё мнение другим, чтобы таким образом показать своё превосходство и доминирование.

Человеческий мозг также обычно жаждет чувства автономии — желания контролировать своё окружение. Некоторые могут жаждать этого больше других, а что может быть эффективнее, чем диктовать для этого то, что должны думать другие?

Наконец, влиять может и эффект Даннинга-Крюгера. При этом когнитивном искажении люди с ограниченной компетентностью в определённой области склонны переоценивать свои способности. Это значит, что они будут уверенно спорить с тем, у кого больше информации.