Обеспокоенному потерей либидо у пожилой жены мужчине дали совет

Психолог, сексолог Кейт Балестриери дала совет мужчине, обеспокоенному потерей либидо у пожилой жены. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Men's Health.

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По словам читателя, после начала менопаузы сексуальное желание у женщины угасло.

«Есть ли лекарства, которые помогают в этом вопросе женщинам за 50?» — задался вопросом он.

Балестриери отметила, что жена чувствует в этот период себя более растерянной и расстроенной, чем муж.

«Переход, который она переживает, — это не мелочи! Во время перименопаузы уровень гормонов колеблется, что может влиять на все: от сна до настроения и либидо. Но прежде чем углубляться в возможности лекарств, стоит сосредоточиться на том, что вы как партнер можете дать ей», — написала она.

Сексолог предложила начать с углубления эмоционального контакта с женой — напомнить ей, что партнер рядом и заинтересован не только в поиске решений проблемы, но и в том, чтобы просто понять, что она чувствует, какие трудности испытывает.

«Дайте ей выговориться, если ей нужно. Когда вы сам больше узнаете о менопаузе, сможете задавать обоснованные вопросы, которые покажут ей, что вы ей небезразличны. В такие времена эмоциональная близость часто создает основу для физической близости, даже если это происходит не сразу», — заверила Балестриери.

Затем она предложила подумать, как можно помочь жене расслабиться, поскольку стресс негативно влияет на либидо на фоне гормональной перестройки. Она предложила больше времени отдыхать вместе, устраивать качественное общение один на один или разгрузить ее от некоторых домашних дел.

«Ищите способы помочь ей почувствовать себя расслабленной и ценной, не сосредотачиваясь на спальне. И помните, близость не обязательно означает секс. Покажите ей привязанность без намеков на интим: помассируйте ей плечи, приготовьте вкусную еду, спланируйте выходной. Находясь рядом, она может почувствовать себя в безопасности и видимой», — Кейт Балестриери, психолог-сексолог.

Ранее 35-летняя женщина по имени Кэт Денизи рассказала, что в 32 года у нее началась менопауза после того, как ей диагностировали рак груди. Женщина обратилась к врачам в 2022 году после того, как заметила появившуюся на груди вмятину.